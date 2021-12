La Liga, una moneda de sólo dos caras

Decir último fin de semana de agosto es, desde hace años, decir que la Liga española echa a andar. Si todos los años se repite el tópico que dice que "la Liga este año será cosa de dos, Madrid y Barça", este año la frase está más que justificada.



Los 'megafichajes' que ha traído bajo el brazo Florentino Pérez en su segunda etapa como presidente blanco, y los retoques que Guardiola ha hecho a un bloque ya formado que practica el mejor fútbol de Europa, han hecho que los dos equipos sean los principales favoritos a todo este año.



El final de la temporada pasada puede servir como ejemplo de esta bipolaridad enorme. En la jornada 32ª de Liga, a falta de 6 jornadas para acabar, la diferencia entre el segundo de la tabla, uno de los peores Real Madrid que se han visto en cuanto a lo que juego se refiere, y el tercero, el Sevilla, era de nada más y nada menos que 18 puntos.



Los dos equipos han hecho grandes fichajes



El Real Madrid abrirá el fuego de la Liga ante el Deportivo con las caras nuevas de Kakà, Cristiano Ronaldo, Garay, Albiol, Benzema, Granero, Arbeloa y Xabi Alonso. El Barcelona jugará dos días después en su casa ante el Sporting de Gijón con las novedades de Maxwell, Ibrahimovic y Chygrynskiy.



Entre los dos equipos han conseguido importar al mejor jugador de la liga inglesa (Cristiano Ronaldo), al mejor de la liga francesa (Benzema) y a los dos mejores de la liga italiana (Ibrahimovic y Kakà).



Pensar que algún otro equipo podrá 'dar guerra' a Madrid y Barça en la lucha por la Liga resulta un tanto alocado, no hay más que observar las casas de apuestas.



Movimientos que les hacen distanciarse del resto



El paso previo que tanto 'merengues' como 'culés' han dado para diferenciarse del resto ha sido el gasto en fichajes. Florentino se ha gastado la friolera de 280 millones de euros y el Barça no se ha quedado atrás y ha invertido alrededor de 100 millones (y gracias que Eto'o sirvió para rebajar esta cifra).



En cuanto al juego, la imagen que ambos han dado en pretemporada no ha sido muy rotunda. Por un lado el Barcelona ha demostrado que no baja ni un ápice su nivel de juego, por otro el Madrid ha demostrado una gran pegada pero también una sensación de ser un equipo en período de compenetración.



Los rivales a los que se han enfrentado cada uno de ellos han sido muy diferentes. El Madrid sólo se enfrentó a un rival de altura, la Juventus, y salió derrotado y además, salvo Raúl y Robben, los protagonistas fueron los recién fichados. El Barça sólo ha perdido un partido (Supercopa incluida) ante un errático Manchester City por cero a uno y sus protagonistas han sido claramente los canteranos.



Por suerte, equipos como Atlético, Valencia o Villareal no han visto deshechos sus equipos con traspasos millonarios, seguirán liderándolos los Agüero, Forlán, Villa, Rossi o Luis Fabiano. Sin embargo, compararlo con los 'hollywoodienses' Cristiano, Ibrahimovic, Kakà y compañía, es mucho comparar a priori.