Lorenzo: "No podía traicionar a Yamaha"

Después de anunciar su renovación por Yamaha, Jorge Lorenzo ha reconocido que la decisión no ha sido fácil. "Unos días me veía en Ducati y otros en Yamaha", ha declarado el piloto mallorquín en exclusiva a RTVE, "Pero la verdad es que Yamaha ha hecho un esfuerzo bastante grande por que yo me quedase y no podía traicionarles".

Jorge Lorenzo compartirá 'box' al menos otra temporada más con Valentino Rossi. Así que el piloto italiano, además de su principal rival a batir, volverá a ser su compañero de equipo. "Estamos aprendiendo, viendo cómo se le puede ganar, pero de momento no he conseguido batirle", reconoce Lorenzo, que a falta de seis carreras para que finalice el Mundial está 50 puntos por debajo de Rossi en la clasificación general.

Jorge Lorenzo ya ha llegado a la ciudad estadounidense de Indianápolis, donde este fin de semana se disputa el decimosegundo Gran Premio de la temporada. Después de su última caída en el circuito de Brno, el piloto de Yamaha intentará desquitarse con una nueva victoria. Eso será lo que intente de aquí hasta el final del campeonato: ganar todas las carreras que pueda, pero consciente de que dar caza a Rossi en la general es una empresa prácticamente imposible. "Hasta que matemáticamente no esté perdido, no hay que arrojar la toalla, pero sé que es muy complicado", afirma al respecto el mallorquín.