50 puntos: ¿Una distancia insalvable?

A falta de seis carreras para que finalice el Mundial, 50 puntos parecen demasiados. Y más, si quien te los saca es Valentino Rossi. Eso lo sabe Jorge Lorenzo, que en Brno ha podido decir adiós a todas sus opciones de conquistar el título mundialista.

Con Stoner fuera de juego y con Pedrosa demasiado lejos de la primera plaza, el liderato parecía ya sólo cosa de dos: Rossi y Lorenzo. Pero ante un rival de la categoría de Valentino Rossi, cualquier fallo se termina pagando muy caro. Y Lorenzo ya se ha ido de tres circuitos sin rascar puntos (Jerez, Donington Park y Brno), mientras que Rossi sólo se ha ido de vacío de Le Mans.

Aún quedan 150 puntos posibles. La esperanza todavía se puede aferrar a las matemáticas, pero Lorenzo es consciente de que Rossi tiene prácticamente su noveno título en el bolsillo. "Si no sucede algo muy, muy raro, el campeonato está perdido. No hay excusas. De momento, no somos los mejores. Estamos luchando con el mejor piloto de la historia", dijo el piloto de Yamaha poco después de irse al suelo en Brno.

Rossi, en cambio, prefiere mostrarse cauto y aún no se ve campeón. Los pilotos conocen mejor que nadie que en cualquier momento una mala caída puede echar por tierra la mejor de las expectativas. "Todavía queda un largo camino hasta el final de temporada, pero tenemos una buena ventaja y hay que seguir tirando fuerte y mantener la concentración", afirma el italiano.

La única seguridad que puede tener Jorge Lorenzo hasta el final de temporada es que Valentino Rossi va a luchar por ganar cada una de las seis carreras que restan. Su instinto de campeón siempre le va a empujar a buscar la victoria, y si para ello se ve obligado a arriesgar, arriesgará. Ésa es la principal virtud del piloto de Tavullia, pero también podría convertirse en su punto débil.