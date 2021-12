Karim Benzema ha superado sin problemas el pertinente reconocimiento médico previo a su presentación, que tendrá este jueves a las 21.00 horas en el Santiago Bernabéu.El delantero francés aterrizó en Madrid sobre las 11.00 horas y, tras dejar su equipaje en el hotel, se dirigió al Hospital Sanitas La Moraleja, donde fue sometido a diversos análisis de sangre y orina, electrocardiograma, ecocardiograma, resonancia magnética, estudio radiológico y biomecánico y a una exploración clínica en el aparato locomotor."El jugadorpara el desarrollo de la actividad deportiva al más alto nivel, llega en muy buena forma tras el verano", expresó el doctor Carlos Díez, Jefe de los Servicios Médicos Real Madrid Sanitas.Benzema, de 21 años, que recibió el cariño de los aficionados desde su llegada a la capital, no ha sufrido durante su carrera lesiones de relevancia, por lo que su estadio es óptimo y está listo para comenzar la pretemporada en Valdebebas con sus nuevos compañeros.El delantero francés Karim Benzema, ha llegado a las 10.30 horas de hoy al aeropuerto de Barajas muy contento de jugar en un "gran club".El avión en el que ha viajado Benzema desde Lyon ha aterrizado en la terminal 2 del aeropuerto madrileño donde numerosos medios de comunicación esperaban al jugador, que ha alabado la labor del presidente blanco, Florentino Pérez, ya que, ha dicho, que conseguido "reunir un gran equipo".El delantero francés Karim Benzema, el cuarto fichaje de la segunda etapa de Florentino Pérez como presidente del Real Madrid, será presentado en la noche del jueves, a las 21:00 hora local, en el estadio Santiago Bernabéu, apenas horas antes de que el equipo ya inicie la pretemporada.La presentación de Benzema, que el próximo diciembre cumplirá los 22 años, que ha suscrito un contrato por seis temporadas con el club madrileño y por quien el Real Madrid paga al Olympique Lyon 35 millones de euros (más siete por objetivos cumplidos), desde luego no se espera que sea tan multitudinaria, ni desate la locura, que la de sus predecesores Kaká No se esperanque acudieron a ver de madridista a Kaká y Cristiano Ronaldo, ni los 50.000 y 80.000 aficionados, respectivamente, que estuvieron presentes en las gradas en uno y otro caso.Tendrá el mismo escenario, un Santiago Bernabéu con las "puertas abiertas", y horario (21 horas) que el de sus ilustres predecesores brasileño y portugués; y, eso sí, se barajan cifras de aficionados presentes que superen a las que se dieron cita con Raúl Albiol , el tercer fichaje de la nueva era Florentino Pérez.Horas antes de su presentación, y de desvelarse el número de dorsal que lucirá en su etapa madridista, Benzema realizará prácticamente el mismo recorrido de los otros fichajes: reconocimiento médico por la mañana, comida en uno de los restaurantes del estadio con Jorge Alberto Valdano, director general y adjunto al presidente del Real Madrid, entrevista con los medios informativos del club, y breve descanso en un hotel.Todo ello,madridista, fijada para la mañana del viernes, en la Ciudad Deportiva de Valdebebas, y donde los únicos ausentes serán los cuatro jugadores que participaron en la Copa de las Confederaciones de Sudáfrica 2009: los españoles Iker Casillas, Sergio Ramos y Albiol, y el brasileño Kaká, que se incorporarán tras la pretemporada en Irlanda.Los jugadores madridistas, ya con el técnico Manuel Pellegrini al frente, pasarán en la mañana del viernes el, para después iniciar ya los entrenamientos. En los mismos debe estar, salvo novedades de último momento, Cristiano Ronaldo y Benzema, pero no los cuatro ya citados.Los entrenamientos en Valdebebas se prolongarán hasta el lunes (13 julio), cuando la plantilla madridista viaje a Irlanda, donde realizará la pretemporada hasta el 22 de julio. En medio, el Real Madrid disputará ante el Shamrock Rovers, vigente campeón de la liga irlandesa, su primer partido amistoso, que se jugará en el Tallaght Stadium de Dublín (20 julio)., a los entrenamientos en Valdebebas, y disputará los dos partidos de la "Peace Cup" que le corresponden jugar en el Santiago Bernabéu: el saudí Al-Ittihad (26 julio) y el ecuatoriano Liga de Quito (28 julio).De clasificarse, el Real Madrid jugará las semifinales en Sevilla (31 de julio) y, de pasar, la final en el mismo terreno sevillano (2 agosto).El calendario de pretemporada madridista contempla, después, cruzar el Atlántico para jugar en estadio BMO Field de Toronto (7 de agosto), ante el equipo que lleva el nombre de la ciudad, y en el estadio Fedex Field de Washington (9 agosto), ante el D.C. United.Ya de nuevo en tierras europeas, el Real Madrid jugará el 19 de agosto en el terreno de juego del Borussia de Dortmund, para cerrar la pretemporada el 25 de agosto, en propio estadio ante el Milán, con la disputa del Trofeo Santiago Bernabéu. La liga española empezará pocos días después.