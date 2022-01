El español Carlos Sastre, del equipo suizo Cervélo y último vencedor del Tour de Francia , afirmó que su sueño en la próxima edición de la carrera francesa, que se disputará del 4 al 26 de julio, es "" con su compatriota"Ambos son ciclistas que me han ganado en carreras importantes (Menchov en el último Giro y Contador en la Vuelta a España), y en el caso de Alberto me hace una ilusión especial porque es español", declaró Sastre en una rueda de prensa celebrada en un hotel de Madrid.El ciclista explicó que llega a este Tour cony "con los deberes hechos antes de empezar", en referencia a su actuación en el Giro'09, donde obtuvo una cuarta posición."Me siento feliz de portar el número uno con garantías de poder hacerlo bien. La diferencia con otras ediciones es la tranquilidad con la que afronto ésta", dijo Sastre, que añadió que le ilusiona "mucho" comenzar la carrera con el maillot amarillo.El corredor manifestó, además, que, tras el viaje que realizó a Suiza para reconocer las etapas alpinas del Tour,"Pero el Tour impone respeto desde el principio, y más cuando se sabe que en la etapa del sur de Francia tendremos viento por los cuatro costados", comentó.Sastrede este año, que se disputaron en Cantabria la semana pasada, tras un Giro que definió a los periodistas como "muy duro tanto en lo físico como en lo psicológico"."Terminé agotado y sólo pensaba en llegar a casa para recuperarme. Después retomé las ganas y he entrenado fuerte los últimos días, pero sin gastar un gramo de fuerza", reconoció.En cuanto a, cuyos nombres se publicaron hace una semana, Sastre aseguró que ha sido "una decisión muy difícil", ya que, según precisó, los doce ciclistas que componían la lista de Cervélo "están muy bien preparados"."Nunca he descartado compañeros ni tampoco he apuntado a nadie con el dedo", aseveró Sastre, que añadió que sólo le preocupan sus objetivos y los de su equipo.Correrán en Cervélo con Sastre los españoles Íñigo Cuesta y José Ángel Gómez Marchante, el ucraniano Volodymyr Gustov, los alemanes Heinrich Haussler y Andreas Klier, el noruego Thor Hushovd, el neozelandés Hayden Roulston y el australiano Brett LancasterSastre mencionó también durante la conferencia el cambio en los colores del uniforme de Cervélo -negro, blanco y rojo-, que han sido invertidos. Las franjas negras del maillot pasarán a ser blancas, y viceversa, en una decisión que el ciclista relacionó con "pasar menos calor".El ciclista confesó que le apena la baja de Alejandro Valverde en este Tour, anunciada por su equipo, el Caisse D'Epargne, tras la sanción de dos años que el CONI impuso al corredor por su supuesta implicación en la 'Operación Puerto'., con el que además mantengo amistad, pero no entraré en otros temas porque los desconozco", sentenció Sastre.El ganador del último Tour afirmó que no lee "las quinielas" e insistió en que no le preocupa lo que hagan sus rivales. "Ni voy de tapado ni de lo contrario. Me gusta que hablen de mí por lo que hago, no por lo que digo", manifestó.