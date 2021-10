Alberto Contador ha mostrado en los Campeonatos de España su buen estado de forma y la soltura que ha adquirido en las pruebas contrarreloj , a sólo una semana de que comience un Tour de Francia que es probable que este año se decida contra el crono, según él mismo pronostica.este año en el Tour , porque no hay ningún final en alto que sea clave, clave, salvo el Mont Ventoux... Y el Mont Ventoux es bastante tarde", ha señalado Contador, minutos después de proclamarse por primera vez campeón de España de la especialidad, en el Museo de Altamira.El ciclista madrileño ha reconocido estar especialmente, porque consideraba que una contrarreloj tan larga como la de esta tarde (casi 48 kilómetros), con muchos repechos de fuerza en la primera mitad, podía ser propicia para otros corredores. "Esta victoria da moral", ha dicho.Alberto Contador también dice estar feliz de "poder lucir los colores de España en el próximo Tour de España", porque es consciente de que es necesario que los campeonatos nacionales cuenten con la participación de los mejores corredores "para que sean la fiesta que son en otros países".El corredor del Astaná no oculta que venía a Santillana del Marde cara al Tour, tras las buenas sensaciones que tuvo en la Dauphiné Libéré."Estoy contento con el resultado que he conseguido en una contrarreloj tan larga como ésta, de más de una hora. Ha sido un buen test que me da mucha moral de cara al sábado que viene", apunta.También ha resaltado el hecho de que cada vez se encuentra mejor en su nueva bicicleta para las pruebas contra el crono."Estoy trabajando muchísimo esta disciplina. Sé la importancia que tiene en las grandes vueltas. Está dando sus frutos con la nueva bicicleta y estoy cogiendo el ritmo. A lo mejor me falta lo cómodo que estaba con la otra, pero a nivel de aerodinámica vamos bastante mejor", ha explicado.