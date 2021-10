El portero de la selección española Iker Casillas consideró que tienen que sacar "la lectura positiva" de la derrota (0-2) del miércoles ante Estados Unidos en las semifinales de la Copa Confederaciones de Sudáfrica, al tiempo que indicó que este partido les hará "más fuertes" de cara al futuro y al Mundial."Está claro quehemos venido a estar en la final. Ahora mismo todo es tristeza y más cuando estás acostumbrado a ganar, pero esto nos va a hacer más fuerte de cara al futuro y nos va a fortalecer de cara al Mundial", comentó Casillas en rueda de prensa.Asimismo, el capitán de la 'roja' apuntó que, tras 35 partidos invictos, "" porque tampoco van a ser "invencibles de por vida", aunque reconoció que quizás ha llegado "en el peor momento". "Hubiéramos preferido que hubiera sido el día de Sudáfrica y no ayer, pero de las derrotas hay que sacar la lectura positiva", agregó.No obstante, según el guardameta madridista, la derrota ante los norteamericanos no empaña el buen papel de la selección, ya que, según afirmó, su trayectoria "es y ha sido bastante buena" y "no hay que poner peros ni a los jugadores ni al seleccionador", del que dijo que se quedó "dolido" porque era "su primer torneo importante" como entrenador del combinado nacional.Respecto al encuentro, Casillas consideró que de diez partidos ante Estados Unidos perderían "sólo uno" y que el equipo jugó "bien", pero que "dos errores en defensa" y "la falta de puntería en los metros finales" les costó el choque."En el fútbol, no siempre el que juega y toca el balón consigue pasar.Siempre hemos sido sólidos atrás y ayer se nos juntó todo. Arriba no tuvimos acierto y atrás, en dos jugadas raras, dos errores, nos hicieron dos goles. Se dieron todas las circunstancias adversas", explicó.Sin embargo, el mostoleño quiso olvidar el partido de ayer e insistió en que "hay que llevar la cara bien alta" y "mirar hacia adelante". "Ahora tenemos un partido de tercer y cuarto puesto donde queremos quedar lo mejor posible y después pensar en las vacaciones y cada uno en su club", añadió.Por último, Casillas, yadel próximo año, que volverá a tener a Sudáfrica como escenario, comentó que "lo primero es clasificarse" y que después hay que ser "cautos" e ir "poquito a poco y paso a paso". "Se pueden hacer grandes cosas, pero en ningún momento vamos a ir de favoritos a un Mundial que se avecina espectacular", concluyó.