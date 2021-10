23:30 A Mourinho le gusta Macheda

22:30. Benzema, por preguntar no se pierde nada

20:30. Pato, no al Chelsea

19.30. El Atlético sólo venderá a Forlán y Agüero a precio de cláusula

19.15. Ribéry dice que le gusta más Madrid

No ha llegado julio, pero la operación salida llega a los clubes españoles. El Real Madrid sigue copando la atención del mercado de fichajes. El ingreso de Raúl Albiol , por un lado, y la salida de los holandeses copan la agenda del club de Chamartín. Y ojo al Barça, que también mueve ficha.Qué mejor para un joven italiano de 17 años que volver a su tierra natal y cambiar el frío del Reino Unido por el clima mediterráneo. Eso mismo ha debido pensar el entrenador del Inter, José Mourinho, al que le tienta 'robarle' su delantero al Manchester, informa Calciomercato El propio Ferguson sondea el mercado de delanteros tras la salida -ya oficial- de Carlos Tévez y se ha fijado en Benzema y Eto'o. Al 'Apache' se lo rifan Manchester City y Chelsea, aunque los londinenses no hacen ascos a nada y tantean también a Torres con una mareante oferta de 60 millones al Liverpool, según informa la misma web.El Olympique de Lyon ha confirmado que el Real Madrid "ha preguntado" por su delantero Karim Benzema. El club francés, por boca de Laurent Blanc, le ha hecho saber al Madrid que Benzema desea seguir un año más en sus filas.Studio Sport publica que el brasileño Alexandre Pato, del Milan, no quiere seguir los pasos de su ex técnico Ancelotti para irse al Chelsea. Parece que el italiano no va a poner las cosas fáciles a su anterior equipo.El presidente del Atlético de Madrid sabe que su vestuario guarda varios tesoros que se codician en Europa, y cruza los dedos para no recibir ninguna oferta por los Forlán, Agüero y compañía."No queremos vender. Estamos tranquilísimos. Tenemos un buen equipo y vamos a reforzarlo en todo lo que podamos", ha afirmado el presidente. Y aviso para navegantes: "El que quiera un jugador nuestro ya sabe lo que tiene que hacer".Y se refiere a las cláusulas de rescisión de Forlán, 36 millones, que interesaba al Barça y 60 millones por Agüero. Razón, despachos del Calderón.Que nadie se ponga nervioso, porque esto no es nuevo, pero a la pregunta del verano: "¿A quién quieres más, al Madrid o al Barça?", Franck Ribéry (Bayern de Múnich) ha respondido por persona interpuesta que su elección es vestir de blanco.

El agente del extremo francés, Alan Migliaccio, ha dicho a los micrófonos de 'RAC-1' que "Ribéry prefiere jugar en el Madrid antes que en el Barcelona", según recoge el diario As. Pero, para eso, hay que vencer la oposición de Rummenige.

19:00. Essien se deja querer por Madrid y Barça

18.30. Messi quiere a Mascherano

17.40. Chelsea y Manchester, a por Ribéry

17.30. Adebayor descarta la Premier, en Milán se lo rifan

16.00. Albiol, acuerdo y traspaso



13.30. Drenthe, cerca de la Fiorentina

12.00. Albiol, el Valencia sí abre la mano

11.25. Villa se deja querer por Guardiola



11.00. Van der Vaart podría regresar al Hamburgo

10.15. El fichaje de Benzema, al rojo vivo

09.30. Alex Ferguson, interesado en el 'Kun' Agüero



El centrocampista ghanés del Chelsea, Michael Essien, el mismo que casi deja fuera de la final de Champions al Barça con un golazo, no descarta recalar en los dos grandes de España y volver a abrir una nueva guerra Madrid-Barça. Según el diario deportivo Sport , el representante del jugador ha reconocido que a pesar de encontrarse bien en el Chelsea, no descartarían una buena oferta de uno de los dos mejores clubes españoles.En una entrevista a Mundo Deportivo , el internacional argentino Leo Messi se 'moja' y asegura que le gustaría jugar junto a su compatriota Javier Mascherano en el Barça. Sólo faltaría preguntar al Liverpool qué piensa de ello, aunque a lo mejor están ocupados arreglando el traspaso de Arbeloa al Real Madrid, si hacemos caso a lo que dice Marca Al Real Madrid le salen rivales por todas partes y no sólo por Villa. Ahora son el Chelsea y el Manchester United los que le quieren arrebatar la posición preferente en el fichaje del francés Ribéry, actualmente en el Bayern de Munich. Parece que su agente ya les ha dejado claro que el deseo del extremo es jugar en el club de Chamartín.Un deseo lejano que puede convertirse en realidad este verano es el del Milan por Adebayor, aunque está de por medio el Inter. Lo dice el británico 'Daily Mirror', le da lógico eco La Gazzetta dello Sport . La discreta temporada del togolés en el Arsenal ha minado las reticencias de Wenger a traspasarlo, pero siempre a la capital lombarda y no a su vecino el Chelsea, entrenado por Carlo Ancelotti, casualmente ex del Milan.No todos los jugadores del Valencia son intransferibles. Al final, el presidente Manuel Llorente accede a vender al Real Madrid. Un acuerdo por el traspaso de Raúl Albiol, central de 23 años , gran presente y prometedor futuro, por 15 millones de euros, llevará al valencianista a cambiar de camiseta, de nuevo en Madrid, donde ya jugó con el Getafe.El internacional puede convertirse en el segundo fichaje español de Florentino Pérez... en seis años, tras la incorporación de Sergio Ramos en 2005. Villa, declarado inalcanzable; Silva, interesante pero lejano, y al final, el fichaje del central será el más fácil de cerrar. Una pieza importante que apuntala un puesto muy importante en el Real Madrid tras la baja de Cannavaro.Dicen en Italia que el holandés del Real Madrid Royston Drenthe podría irse con la música -el centrocampista es también rapero- a otra parte, en concreto a la Fiorentina, según publica "La Gazzetta dello Sport".Este medio apunta que sólo falta el acuerdo con el club madrileño para fijar el precio del jugador. Por si acaso, el club italiano mantiene la posibilidad de fichar para ese pueto a Marchionni, de la Juventus. Sin embargo, asegura que el jugador del Real Madrid "lleva ventaja".Para reforzar su defensa, el Fiorentina pretende conseguir a otros dos jugadores de la Liga española: el valencianista Raúl Albiol y el barcelonista Rafael Márquez.El valencianista Raúl Albiol está muy cerca de fichar por el Real Madrid, así asegura el diario AS . Dado que uno de los objetivos del presidente, Florentino Pérez, es españolizar al equipo, y el Valencia sitúa a Villa como intransferible, parece que Raúl Albiol tiene todas las papeletas para convertirse en jugador merengue y reforzar la defensa blanca, mermada por la marcha de Fabio Cannavaro a la Juventus de Turín.El Valencia se comprometió a decirle una cifra en menos de 24 horas, es decir, en la jornada de hoy. Pero la cantidad ya ha llegado a los oídos de Florentino: 15 millones de euros.Ella marcha del valenciano, ya que con los ingresos, el club podría equilibrar lo que ya se ha gastado en Mathieu, Bruno y el que está a punto de cerrar, Moyà, portero del Mallorca.El culebrón Villa continúa. Tras la 'retirada' del Real Madrid, parece que el Barcelona tiene vía libre para pujar por el jugador valencianista. Según el diario Sport , el club azulgrana está dispuesto a hacer un esfuerzo económico importante y ofrecer al Valencia una oferta irrechazable de 40 millones de eurosAl parecer, Villa prefiere la oferta del Barça a la del Real Madrid. Entre otras razones, porque tanto su entrenador, Pep Guardiola, como el secretario técnico y el presidente, Txiki Begiristain y Joan Laporta, le han comunicado queen sus planes de futuro.El Barça destinaría a Villa el dinero que ingresara por el traspaso de Samuel Eto'o, que según The Sun puede ir al Manchester City. El camerunés sería la pieza que le faltaba al puzzle del City: Eto'o, Robinho y Tévez.El centrocampista del Real Madrid Rafael Van der Vaart podría regresar al Hamburgo alemán, club del que el Real Madrid lo fichó el pasado verano.El jugador holandés, tras una temporada en la que no ha brillado como de él se esperaba, estaría estudiando la opción de volver al club en el que jugó de 2005 a 2008, según informa el diario ' L'Equipe '.Tras las palabras del director deportivo del Real Madrid, Jorge Valdano, que daban por acabado el 'tema Villa', el equipo blanco ha cambiado de objetivo. Según Marca , el fichaje por el delantero del Olympique de Lyon, Karim Benzema,. Su precio, de 40 millones de euros, podría rebajarse incluyendo a algún jugador en la operación, como Huntelaar o Robben.El Manchester United, que tiene dinero de sobra tras la venta de Ronaldo, ha fijado al jugador del Atlético de Madrid Sergio Agüero como su fichaje prioritario, explica el Daily Star . El presidente rojiblanco, Enrique Cerezo ha declarado recientemente que estaría dispuesto apor su jugador estrella.Chelsea e Inter de Milán se únen al interés por el jugador.