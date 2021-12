Luis Fabiano apunta al Milán

El delantero del Sevilla y jugador internacional de la selección absoluta brasileña, Luis Fabiano, ha asegurado que la posibilidad de jugar en el Milan sería "un sueño" para él, en una clara señal de que su actuación con el combinado auriverde no ha pasado desapercibida para el 'Calcio'.



De hecho, Luis Fabiano fue el autor de dos de los tres goles con los que Brasil venció días atrás a Italia. En este sentido, el futbolista deja claro que no le importaría pasar a las filas del conjunto milanista. "El Milan sería un sueño. Sería bellísimo jugar en un equipo como el Milan", precisó, en declaraciones a 'Sky Sport'.



De todos modos, el punta recordó que mantiene vinculación en vigor con el Sevilla, aunque insiste en lo mucho que le gustaría probar en la liga del país transalpino. "El fútbol italiano es siempre atractivo, pero no podemos olvidar que tengo contrato con el Sevilla hasta 2011", precisó el goleador.



Una cláusula de 30 millones de euros



José Fuentes, agente del delantero, aseguró que, en estos momentos, "para ser realista, sólo hay cuatro o cinco clubes" en el mundo "que puedan permitirse pagar" el costo económico que conllevaría el traspaso del futbolista. Fuentes destaca la cláusula de 30 millones de euros que tiene el punta, y remite a todo interesado en hacerse con los servicios de su representado a la entidad de Nervión.



"Quien esté interesado debe hablar con el Sevilla y, después, intervendré y veré si el negocio es factible", precisó el representante, en declaraciones a la emisora italiana 'Radio Radio TV'.



Igualmente, Fuentes precisó que las cuestiones fiscales, propias de la legislación española -dado que los fichajes entre clubes españoles tienen una tasa menor que con los extranjeros- no serían un problema que pudiera impedir la marcha del goleador a Italia o a cualquier otro conjunto foráneo.



"Para un jugador de esta dimensión este tipo de obstáculo puede ser superado con mucha facilidad", concluyó.