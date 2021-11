La FINA aprueba los bañadores 'milagro'

La Federación Internacional de Natación (FINA) ha decidido autorizar los bañadores fabricados en poliuretano al 100%, que suponen una ventaja comparativa en las competiciones.Modelos como el polémico Jacked01 o el X-Glide de Arena, que fueron excluidos en el pasado listado que aprobó la FINA el 19 de mayo, han sido ahora readmitidos por el máximo organismo de la natación. Este tipo de bañadores fueron criticados, además de por reducir la fricción del nadador con el agua, por aumentar el efecto de flotabilidad, lo que permitía rebajar las marcas.Desde la introducción de estos bañadores de alta tecnología, hace poco más de un año, se han batido 108 récords mundiales. En su último listado de bañadores homologados se habían prohibido los que están fabricados íntegramente en poliuretano, aduciendo que impedían 'conservar la integridad del deporte' .Sin embargo, ahora la FINA ha dado marcha atrás y ha incluido en la lista de bañadores homologados a estos polémicos modelos.Tras anunciar que permitirá el uso de los polémicos bañadores de poliuretano, la Federación Internacional de Natación (FINA) homologó, el récord del mundo de 50 metros mariposa conseguido por Rafa Muñoz este mismo año en los Campeonatos de España. El nadador, que empleó un bañador Jacked01, fijó la plusmarca mundial en 22"43, medio segundo por debajo de la anterior marca.Otros nadadores como Aschwin Wildeboer que nadó con este polémico bañador de la firma italiana, reconoció que "este tipo de bañadores ayudan a mejorar los tiempos" tras batir el record de Europa de los 100 metros espalda (52"93).

Gracias a este, llamado por algunos, 'dopaje tecnológico' Alain Bernard y Frederick Bousquet consiguieron los récords mundiales en 100 y 50 metros libres, respectivamente, durante el campeonato nacional de Francia en el pasado mes de abril.





La FINA cambia sus normas de juego a un mes de los Mundiales



Tras conocer la noticia, el director técnico de la Real Federación Española de Natación (RFEN) ha valorado la decisión de la FINA. 'Personalmente me parece que no es una buena decisión desde el punto de vista del rendimiento y de la natación en general'.



'Creo que la FINA se equivoca y crea gran inseguridad al modificar de nuevo la lista de bañadores homologados. El verdadero problema es que este año empezamos con unas normas, las cambiaron a mitad de temporada y ahora las vuelven a modificar de nuevo. La FINA no tiene un rumbo claro y esta decisión así lo demuestra'.