Iniesta: "Ha sido el broche perfecto a una temporada espectacular"

El centrocampista del Barcelona Andrés Iniesta, ha señalado que su equipo se encuentra "en lo más alto" tras conquistar la Liga de Campeones después de imponerse al Manchester United en la final disputada en el Olímpico de Roma.



"Estamos lo más alto. No hay palabras para explicar esto. Ha sido el broche perfecto a una temporada espectacular", dijo Iniesta a Canal Plus.



El centrocampista internacional reconoció que el Manchester United afrontó mejor el duelo en los primeros minutos. "Han salido mejor seis o siete minutos hasta el gol. Después el juego lo tuvimos por dentro. Perfecto", añadió.



Iniesta indicó que "todo suma y espero que la gente lo disfrute porque esto es muy grande", apuntó el internacional español, que dedicó el triunfo "a todos. A mi familia, mi novia y a todos", concluyó.



Piqué: "Hasta que no nos retiremos no valoraremos realmente lo conseguido"



El defensa del Barcelona Gerard Piqué vivió "intensamente" la consecución de la Liga de Campeones y el éxito de una temporada que "no será valorado realmente hasta que nos retiremos".



"Lo he vivido muy intensamente. Con el segundo gol parecía que ya lo teníamos. En los últimos minutos hemos logrado contener bien al Manchester United", dijo el central internacional, que el año pasado formó parte de la plantilla del conjunto inglés.



Piqué reconoció que "el inicio del partido fue difícil. Pero el gol de Samuel Eto'o nos ha dado mucha confianza para el resto del partido", indicó a Canal Plus.



El zaguero español prefirió no elegir uno de los tres títulos sobre el resto. La Liga y la Liga de Campeones, "las dos son importantes. el triplete es algo histórico que se recordará siempre. Y hasta que no nos retiremos no nos daremos cuenta de la importancia real de lo que hemos conseguido", dijo Piqué, una de las revelaciones de la temporada y al que ya se empieza a comparar con los grandes defensas centrales del fútbol internacional.



"Me queda mucho aún. No puedo pedir nada más. Después de venir aquí y dejar el Manchester, que fue una decisión difícil y tener un año así no puedes pedir nada más", concluyó Piqué.



Laporta: "La historia nos ha restaurado el prestigio que nos merecemos"



El presidente del Barcelona, Joan Laporta, no pudo disimular su felicidad, aunque señaló que contempló "con alegría y serenidad" el éxito del equipo azulgrana, que conquistó la Liga, la Copa del Rey y la Liga de Campeones en la "mejor temporada de la historia del club".



"Lo vivo con alegría y serenidad. Tengo la sensación de que el Barcelona ha entrado en la normalidad. Porque la historia nos ha restaurado el prestigio que nos merecemos. Tenemos ya tres Copas de Europa", dijo Laporta.



El presidente del club azulgrana no tuvo dudas en calificar el presente año como el mejor de la historia del Barcelona.



"Guardiola y los jugadores han firmado la mejor temporada de la historia del club y siendo fieles a una propuesta de fútbol. Con jugadores de la cantera, muy significativo en cuanto a la identidad del club, la fuerza social y la propuesta futbolística. Todos se lo merecen, jugadores, técnicos y directivos", añadió en declaraciones a Canal Plus.



"Es un premio a los que luchamos por nuestros ideales y a los que luchamos por el Barcelona y en eso están también mis compañeros de junta", insistió.



El presidente del Barcelona reconoció que la puesta en marcha del proyecto con Pep Guardiola como entrenador "ha sobrepasado todas las expectativas".



"Cuando tomamos la decisión de nombrar a Guardiola confiábamos en que iríamos muy bien, pero no nos imaginábamos que íbamos a firmar la mejor temporada de la historia del club. Es un equipo con mucho recorrido, con muchos retos por conseguir", aventuró Laporta.