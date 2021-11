Renault amaga con abandonar la F-1

La escudería francesa de Renault, en la que está el piloto español Fernando Alonso, ha anunciado su decisión de abandonar el Mundial de Fórmula 1 en 2010,establecidas por la FIA para el próximo año, según informan en un comunicado."Si las decisiones anunciadas por la (FIA) en el Consejo Mundial el 29 de abril de 2009 no se modifican,al final de 2009", explica Flavio Briattore.De esta forma, el equipo galo amenaza, como hiciera ayer Ferrari , con dejar la competición en el caso de que no se cambien estas normas. La FIA quiere recortar el gasto del Mundial e imponer un presupuesto máximo de cerca de 45 millones de euros y mayor libertad técnica para los equipos que se suscriban a esta norma.Así, la escudería gala no esconde su malestar,y recuerdan que la FOTA (Asociación de Equipos de Fórmula 1) presentó "propuestas constructivas para reducir drásticamente los costes y que se aplicarían progresivamente entre 2009 y 2012", pero recalcan que fueron "ignoradas en su totalidad por la FIA, sin consulta previa con los equipos".Renault señala que "los objetivos financieros de la FOTA son los mismos o más bajos que los de la FIA", por lo que consideran que "el proceso debe ser aplicado de diferentes maneras y aceptado por todos".Por eso, la escudería,, subraya que "es importante que la administración del deporte se lleve a cabo en consulta con todas las partes interesadas para garantizar un mejor equilibrio entre ingresos y gastos", al tiempo que considera que "todos los competidores en el Mundial deben funcionar con arreglo a un reglamento único".De esta forma, los equipos de Fórmula 1 meten presión y amenazan con abandonar el Mundial el próximo año a la FIA para que estudie el modificar las normas establecidas en la reunión de abril, ya que el organismo regido por Bernie Ecclestone señaló el próximo 29 de mayo como fecha límite para que los equipos que deseen competir en el Mundial de 2010 se inscriban y digan si lo harán con el presupuesto reducido o no."Nuestra intención es reducir los gastos y mantener el tren de vida que hacen de la Fórmula 1 una de las marcas más prestigiosas del mundo. Queremos conseguir este objetivo de forma coordenada con las entidades reguladoras y comerciales del deporte y no vamos a aceptar un gobierno unilateral de la FIA", explica el italiano en el comunicado.Sin embargo, desde la escudería gala tienen claro que las medidas adoptadas no les favorecen y por eso amenazan, como hiciera ayer Ferrari, con no competir el próximo año. "Si las decisiones adoptadas por el Consejo Mundial de la FIA el pasado 29 de abril no se revisan, no tendremos otra opción que retirarnos del Mundial de Fórmula 1 al final de 2009", recalcó.Por su parte, el presidente de ING Renault Team, Bernard Rey, destacó que desde su escudería se "ha considerado a la Fórmula 1 como la categoría reina del automovilismo y la plataforma perfecta para demostrar su excelencia técnica".