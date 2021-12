Pedrosa: "No hay que olvidar a Rossi"

Con su templanza habitual, Dani Pedrosa no quería lanzar las campanas al vuelo tras su extraordinaria mejoría en tan sólo unas horas. "Hemos mejorado mucho y estoy contento con este paso. Esta tarde ha sido complicada debido al viento. Estar en primera fila es importante. Debemos afinar aún más algunos aspectos de la moto y a ver qué pasa mañana. Intentaré hacer una buena salida y sobretodo una buena carrera".

El calor es algo que le preocupa. "El asfalto se vuelve bastante abrasivo con estas temperaturas, así que sin duda, va a ser importante el factor neumático".

El piloto de Honda Repsol no ha querido desvelar el secreto de su mejoría y ha restado hierro a los cambios en la puesta a punto. "Ha sido lo típico: un click aquí y otro allá". La 'pole' no era su objetivo, confesó. "Mi meta era no caer muy abajo en la clasificación como en las dos anteriores carreras", puntualizó.

Para Pedrosa, Lorenzo no es su único rival. "No hay que olvidar a Rossi aunque salga desde la segunda fila. Él siempre da un plus en carrera y va a estar ahí delante. En la primera sesión se vio". La carrera será muy intensa, con Stoner, Rossi... estamos todos", explicó Dani sin nombrar a Lorenzo.

Vuelta a entrenos de una hora

Tuvo tiempo Pedrosa de analizar el regreso a los entrenamientos de una hora, que se hará efectivo en el próximo Gran Premio, el de Le Mans. "Será como una sesión más. Y ahora ya vamos justos de neumáticos. No hay suficientes. Nos van a faltar gomas seguro". Y la solución no es fácil. "Pedrir más neumáticos sería lo lógico. Pero tampoco se pueden cambiar las normas cada dos por tres", sentenció el pupilo de Alberto Puig.