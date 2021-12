Atlético y Barça se cambian los papeles

El Atlético resurge con su mejor fútbol ante el Barcelona para llevarse la victoria en el Calderón (4-3) . Los de Abel han demostrado un cambio radical respecto al partido de Champions ante el Oporto.Los rojiblancospara confirmar la línea descendente del Barcelona, que ve como el Madrid se queda a cuatro puntos.Esta clase de partidos entre los madrileños y los catalanes confirman el mito y las expectativas que se crean antes de estos encuentros. 90 minutos de fútbol donde haPitaba González Vázquez el comienzo del partido y el Atlético se ha planteado las cosas desde otra perspectiva, nada tenía que ver con el equipo que jugó ante el Oporto, a pesar de ser los mismos jugadores.Los rojiblancos salieron a por el partido, a diferencia del otro día, a los atléticos no les daba miedo tener el balón. Apenas se llevaba un minuto de juego cuando Agüero dispuso de la primera oportunidad clara, un mano a mano con Valdés que se marchó fuera por muy poco.A diferencia de los madrileños, el Barça de, más bien se parecía a un equipo ramplón y sin ideas, pero a pesar de esto, la defensa de los colchoneros colaboraba en ocultar el mal momento del juego catalán.Eto¿o le dio la réplica al argentino del Atleti y casi mete en un error defensivo de Pablo que tuvo que subsanar de nuevo Leo Franco.Los de Abel tocaban el balón sin miedo y estaban teniendo el control del partido, de hecho, la afición del Manzanares estaba más cerca de cantar el gol de su equipo que de lamentar el del contrario. Y llegó el gol, pero González Vázquez se encargó de anularlo por fuera de juego, a pesar de la posición correcta de Heitinga en el rechace. Un tiro de Maxi desde fuera del área que despejó de malas maneras Valdés para que el central rojiblanco la empujase dentro.Tras esta polémica jugada, el Atlético seguía a los suyo y ela Europa entera con su fútbol. Pero como a perro flaco, todos son pulgas, Henry volvió a ser el visionario del Arsenal para enganchar un balón en la frontal del área y ponerla a la escuadra izquierda, un auténtico golazo, este si que no lo paraban ni siete porteros.Después del chicharro del francés, los de Abel volvían a ser ese equipo miedoso y desconcentrado con temor al balón, sin transición entre la defensa y el medio campo. Poco después del 0-1, llegó Messi y en una de las suyas se metió con el balón hasta dentro de la portería para amargar la noche al Calderón, con la colaboración inestimable de Pablo que le dejó un pasillo de gala hasta Leo Franco.A partir de este punto y con 0-2, la dinámica olía a goleada azulgrana, pero en la siguiente jugada apareció un gran Forlán para enganchar un obús desde fuera del área para recortar distancias, 1-2.Después del gol de uruguayo el Atleti volvió a la senda del comienzo del partido y dispuso de un par de ocasiones de Agüero para haber puesto el empate antes del descanso.Daba comienzo González Vázquez a la segunda mitad del encuentro y los catalanes achuchaban con más corazón que cabeza, acercándose con peligro. Pero apareció el gran 'Kun' y el 'chorreo' atlético, que aprenda Boluda.Pasaban apenas once minutos de la reanudación, cuando Leo Franco sacó un balón en largo para que los centrales del Barça se tragasen la bola y un avispado Agüero se quedase sólo frente a Valdés, para poner las tablas en el marcador por primera vez en todo el partido.Los de Abel se reencontraban con su buen fútbol unos cuantos meses después. Volvió a aparecer el 'Kun' de las noches grandes y las goleadas en el Calderón. A diferencia de los de `Pep¿, que seguían en plena recesión, de seguir así puede convertirse en crisis dentro de poco.Los ataques rojiblancos no cesaban, sólo había un equipo en el campo. El Barça no enlazaba una sola jugada con criterio, solamente tirones individuales de Messi y Henry en ataque daban vida al conjunto azulgrana.Y el tópico seguía cumpliéndose, los madrileños estaban jugando su mejor fútbol en lo que va de 2009. Forlán fallaba una clara ocasión de cabeza delante de Valdés y en la contra del Barça, Gudjohnsen le dejó la bola a Henry para que la metieses a placer.Pero los del Manzanares no bajaron los brazos y siguieron insistiendo, hasta que obtuvieron sus frutosque transformó sin pestañear Fórlan, el 'boss' del Atleti.El Atlético estaba sacando su mejor juego de toda la temporada y los frutos de un equipo valiente estaban a punto de dar sus resultados.Forlán y Agüero no paraban de llegar al área del Barça con peligro una y otra vez, hasta que el delantero argentino se plantó delante de Valdés para ponerse por delante en el marcador y