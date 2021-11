Guardiola: "Nos levantaremos y seguiremos"

Abel: "No hemos bajado los brazos"

Minuto de silencio por el alevín fallecido

Pep Guardiola, entrenador del Barcelona, manifestó, tras perder 4-3 en el Vicente Calderón ante el Atlético de Madrid y cosechar la segunda derrota consecutiva, que el equipo "se levantará" y seguirá adelante en su objetivo de ganar el campeonato."Hemos perdido un partido de ida y vuelta, muy emocionante y tengo que felicitar al Atlético.", dijo el técnico barcelonista.Guardiola explicó que el motivo de la derrota de su equipo pudo estar en que no supieron detener el juego directo del Atlético y en que no tuvieron la posesión del balón como en otros encuentros."Cuando un equipo tiene posesión de balón en la pérdida hay que estar atentos. El Atlético hace un fútbol muy directo y nos ha creado problemas. El partido ha sido de ida y vuelta, típico de un Atlético de Madrid-Barcelona", señaló Guardiola."Con el 0-2 no hemos tenido tiempo de posicionarnos.. Al final era cuestión de tirar una moneda al aire. Hemos tenido una ventaja y nos han recortado (el Real Madrid) ocho puntos en tres jornadas a tres meses del final de la competición, pero nos levantaremos y seguiremos", añadió.El entrenador del equipo azulgrana no cree que el bajón del Barcelona se deba a la condición física. "No veo una cuestión física. En Sevilla ante el Betis jugamos un buen partido y contra el Espanyol jugamos con diez mucho tiempo", se justificó el técnico, quien insistió en que sabrán salir del bache y volver a los triunfos.El técnico del Atlético de Madrid, Abel Resino, afirmó que lo más importante es que, tal y como habían hablado antes del encuentro, a pesar de ir dos goles por debajo y ante un equipo como el Barcelona.Abel dedicó el triunfo a Diego Alcalá, el alevín del club rojiblanco fallecido el jueves pasado tras un accidente en un partido hace ocho días."Ante un gran rival hemos hecho un primer tiempo muy serio en el que hemos recibido mucho castigo. Cada día estamos mejorando y el equipo ha dado la cara", afirmó."Lo mas importante ha sido el esfuerzo,, que no es fácil estar perdiendo dos a cero y no bajar los brazos. Es lo que hemos hablado antes y hemos cumplido", destacó.Sobre el "Kun" Aguero, explicó: "Ha estado sensacional, nos hemos ido contagiando y eso es importante. No hay que entregar nunca nada".Preguntado sobre si a tenor del encuentro de hoy parece que no hay que cambiar mucho al delantero argentino, tal y como hizo el martes ante el Oporto en el partido de la Liga de Campeones, manifestó: "al Kun habrá que cambiarlo cuando sea. No hay que darle muchas vueltas a eso".El estadio Vicente Calderón ha guardadoentre el Atlético de Madrid y el Barcelona por Diego Alcalá, alevín del cuadro rojiblanco fallecido el pasado jueves en la capital de España Diego Alcalá, de 10 años, murió como consecuencia de las heridas producidas al caérsele encima uno de los banquillos de un campo del complejo deportivo de Navalcarbón, en Las Rozas de Madrid, hace ocho días.En el Vicente Calderón, los jugadores de los dos equipos formaron enfrente los unos de los otros en señal de duelo, mientras los espectadores que llenaron el estadio guardaron un respetuoso silencio.En el fondo sur, el Frente Atlético mostró una pancarta en la que se leía "Diego Alcalá, eterno atlético descanse en paz".