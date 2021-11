Nadal no irá a Dubai para estar en la Davis

Rafa Nadal, núemro uno del mundo, no participará en el torneo de Dubai de la próxima semana, para seguir con la recuperación de su rodilla maltrecha. " Estoy muy decepcionado por no poder competir en Dubai, pero el doctor me ha aconsejado me quede en casa y descanse" dijo el español su página web (www.rafaelnadal.com) "No hay nada por lo que preocuparse pero necesito descanso. Pido a los aficionados y a los organizadores del torneo que entiendan mi postura y que crean que lo siento de verdad. Dubai es uno de mis torneos preferidos y siempre fui allí a jugar", expresó el número uno del mundo.El cuadro de participantes es fantástico y el público siempre me apoyó muchísimo. Mi intención es volver a competir la semana de la Copa Davis en Benidorm contra Serbia y después viajaré a los torneos de Indian Wells y Miami en Estados Unidos", concluyó el de Manacor.El problema de rodilla de Nadal se causó durante la final del pasado domingo en Rotterdam ante el br'tánico Murray.