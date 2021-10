El presidente de la Real Federación Española de Tenis (RFET), Pedro Muñoz, ha vuelto a insistir en su idea de no presentarse a la reelección como presidente, aunque parece que no cierra la puerta definitivamente porque, según ha indicado, "una gran parte del tenis español" le está "pidiendo" que continúe en el cargo.

"Mi intención es no presentarme, pero si el tenis español me lo pide, no es que no sea un pecado presentarme, sino que es de un respeto enorme y a día de hoy hay mucho tenis español que me lo está pidiendo, cada vez más", ha comentado Pedro Muñoz.

No obstante, el máximo responsable de la RFET aclaró que, desde "una reflexión responsable", si hay "otro candidato que también represente los valores, sería capaz de ayudarle y colaborar con él" para que exista "la unidad en el tenis español".

Por ello, y ante la circunstancia de que todavía no se ha presentado ningún candidato firme, Pedro Muñoz aseguró que no descarta "nada", al tiempo que se consideró como el candidato "más fuerte y más conocido". "De momento no descarto nada, desde el lado de mantener siempre mi compromiso conmigo. No tengo la intención de presentarme, pero a día de hoy no hay ningún candidato firme y probablemente el candidato más fuerte y más conocido soy yo, pero en este momento no voy a hacer uso de ello", concluyó.