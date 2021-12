Piepoli: "Siento vergüenza por haberme dopado"

El ciclista italiano Leonardo Piepoli, que cumple una sanción de dos años por su dopaje en el Tour de Francia 2008, afirmó sentir "vergüenza" por todo lo sucedido ya que "a los 37 años, con una esposa y un hijo", cree que lo que ha hecho es "intolerable".



"Teniendo una esposa y un hijo es intolerable, siento como si hubiera pisoteado su conciencia y su dignidad, me siento muy frustrado porque me dopé. Ese día previo a comenzar el Tour destrocé una parte de mí, maté la mejor, la del ciclista, porque apreté el botón en un momento de debilidad y ahora ya no puedo más que lamentarme", afirmó hundido el ciclista transalpino en una entrevista la 'Gazzetta dello Sport'.



"Todo se debió a un momento de debilidad, fue una locura, una imprudencia, todo fue tan rápido, tan silencioso, pero a la vez fui tan culpable de ello... Ni siquiera me tomé el tiempo para formarme una opinión antes de decidirme, lo hice sin más, impulsado como cuando tú mismo te autoconvences de lo que generalmente no crees sin saber por qué", lamentó.



Por ello, Piepoli no trata de defenderse: "Lo que tenía que decir ya lo hice en el análisis, fue suficiente para presentar una declaración escrita, están muy interesados en seguir desvelando casos de CERA, porque les ha servido para abrir una nueva investigación, por eso me pidieron que diera más nombres", reconoció.



En este tiempo, Piepoli afirmó haber "entremezclado momentos de normalidad y otros de miedo, ansiedad, pánico". "Ahora mismo me siento un ex ciclista, sólo soy un hombre que estaba equivocado, que ya no puede perseguir sus sueños por ganar una carrera o en ser en un futuro entrenador o formador de ciclistas".



Quiere volver a la carretera



Sin embargo, el menudo corredor italiano ya se plantea volver a subirse al sillín en cuanto venza su sanción. "En mi cabeza está la Vuelta, quiero empezar a entrenarme de nuevo dentro de dos semanas. Riccò me pidió que vaya con él al Tour de Francia, he de reconocer que esta idea me fascina, me llena de orgullo y me gustaría ir para poder echar una mano a los líderes del equipo, porque nunca he sido un ciclista codicioso, sólo he peleado por algunas pocas victorias", defendió.



Por eso, Piepoli está deseando comenzar de nuevo su plan de entrenamientos e incluso "ir a l'Alpe d'Huez", porque considera que "al ciclista no le mueve el dinero o las drogas, sino la pasión", algo por lo que afirma estar dispuesto a pelear por recuperar.



"A pesar de los que te marcan en rojo por haberte dopado y que todavía tengo un largo camino para el regreso, estoy seguro de que puedo volver al pelotón", explicó, recordando la etapa conquistado en Hautacam, su "mejor victoria", ya que "por una vez en la vida después de tanto infortunio y trabajar para otros" se sintió "el más grande".