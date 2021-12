Manolo Santana: "Ferrero se ha precipitado"

El director del Madrid Masters Series, Manolo Santana, ha lamentado el revuelo originado por la exclusión inicial de Juan Carlos Ferrero de las tres invitaciones ('wild card') que otorga la organización del torneo, y ha señalado que el tenista español "se había precipitado" en sus declaraciones porque "podía haber entrado" en el cuadro principal de la competición.



"Se ha precipitado. Si hubiera esperado hubiera entrado en el torneo", ha comentado Santana, que ha confirmado la entrada final de Albert Montañés, dada la renuncia posterior del valenciano, beneficiado por la inclusión, por derecho propio de Carlos Moyá, uno de los tres destinatarios a las invitaciones iniciales.



"En un momento determinado las cosas se precipitan. Es lo que ha pasado. Moyá tiene el voto popular y está a cuatro puestos de entrar de forma directa. Después, por las ausencias, entra y ya está. Queda una plaza libre que podía ser para Juan Carlos Ferrero y que al final ha sido para Montañés", ha explicado Santana.



Santana ha justificado la decisión de otorgar las 'wild card' a tenistas como el ruso Maras Safin o el italiano Fabio Fognini, porque "este es un torneo internacional. Es una empresa y la empresa tiene el derecho de elección se equivoque o no".



"Ferrero dijo después que no iba a jugar aunque se le diera la invitación y por eso se la hemos dado a Montañés, el español que iba justo por detrás de Ferrero en el ránking", ha añadido.



El director del torneo madrileño ha concluido diciendo que entendiende el malestar del resto de jugadores, que han cerrado filas en favor del tenista valenciano.



El entrenador de Ferrero: "Santana ha perdido su dignidad"



El entrenador de Juan Carlos Ferrero, Antonio Martínez Cascales, ha vuelto a arremeter con duras declaraciones contra Manolo Santana, ex tenista y director del Masters Series de Madrid. "Santana ha perdido su dignidad con sus justificaciones a los medios, porque lo único que está haciendo es seguir las directrices marcadas por los rumanos (Ion Tiriac)", comentó el técnico del tenista levantino.



Según Cascales, Santana no llamó a Ferrero "ni ayer ni en los días anteriores al torneo". "Nosotros le estuvimos llamando hasta ayer a las cinco de la tarde, pero no obtuvimos ninguna respuesta. Es por este motivo por el que tomamos la decisión de no aceptar ninguna 'wild card' de última hora en solidaridad con otros españoles que se quedaron fuera como Granollers y Montañés", afirmó el preparador de Ferrero.



David Ferrer: "Esto sólo pasa en España"



La ausencia de Ferrero del Masters Series Madrid ha sido considerada por su compatriota David Ferrer como "una locura y una injusticia". "Si me hubieran hecho lo mismo que a Ferrero, habría renunciado. Es una falta de respeto a un tenista que promocionó el torneo cuando era número uno del mundo, ganándolo y haciéndolo más popular", comentó el tenista alicantino, que se juega sus posibilidades de lograr un pase para la Copa Masters de Shanghai en la capital de España.



"La ausencia de Juan Carlos Ferrero es una barbaridad y una locura. Esto sólo pasa en España. Supone una gran tristeza y sobre todo una injusticia con un jugador como él, que ha sido número uno del mundo y ganó en una ocasión este torneo", ha señalado el tenista alicantino.



Juan Carlos Ferrero es actualmente el número 44 del ránking ATP. Fue número uno del mundo en septiembre del 2003, año en el que ganó el Masters Series de Madrid.