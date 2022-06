Stoner intentará romper en Indianápolis la racha de récords de Rossi

El australiano Casey Stoner (Ducati Desmosedici) necesita romper cuanto antes la racha de récords que mantiene el italiano Valentino Rossi (Yamaha YZR M 1), si quiere retrasar la consecución del título mundial de su rival. Rossi podría conseguir en Estados Unidos de manera matemática el título mundial y el único que puede impedir esa circunstancia no es ni más ni menos que Stoner, quien en las últimas carrera cometió dos errores al rodar al límite cuando era presionado por el italiano, al que esta vez casi todo le sale bien.

Pero el objetivo de Stoner no va a ser fácil, aunque a su favor estará un dato importante que no puede ser obviado, y es que todos los pilotos acuden por primera vez a un circuito que es eminentemente automovilista y no existen referencias previas directas, pero sí las que su compañero de equipo Nicolo Canepa le pasó de su visita en el mes de julio pasado.

El desconocimiento que existe para todos los pilotos de este trazado será el que marque las diferencias entre los mejores pilotos a la hora de lograr una buena puesta a punto de sus motos. Pero la lucha que protagonizarán por el liderato tanto Valentino Rossi como Casey Stoner se unirán una serie de aspirantes como Daniel Pedrosa,y si bien la situación se trató con gran diplomacia, lo cierto es que la ruptura con Michelin para usar Bridgestone no ha dejado de ser traumática aunque, por los resultados "post-gp" todo apunta a que sí que es acertada.

Habrá que ver si éste era realmente el problema, pues Jorge Lorenzo, quien también emplea Michelin, en Misano Adriático brilló a muy alto nivel y volvió a ser el piloto agresivo y efectivo de los primeros grandes premios de la presente temporada.

Otro de los pilotos a tener en cuenta es Toni Elías, cuestionado al principio, pero el piloto de Manresa, tras recibir de Ducati las piezas de suspensiones que reclamaba casi desde principio de año, supo dar un giro radical a su trayectoria y ahora es aspirante claro al podio casi en cada carrera.

Literalmente con los dos pies fuera del equipo Ducati, el de Paolo Campinotti y Pramac, que le dio la carta de libertad para que negociase su futuro, se ha pasado a que sea éste el primero en afirmar que le gustaría ver a Toni Elías la próxima temporada en su escuadra. Elías, con varias ofertas encima de su mesa ahora se lo piensa y, desde luego, lo que no quiere cometer es errores y su decisión se fundamentará en el plano estrictamente deportivo pues quien le facilite el mejor material será el que tenga más opciones de contar con sus servicios.

El estadounidense Nicky Hayden se ha reservado tras su lesión durante las vacaciones para llegar lo mejor posible a esta carrera, en donde anunciará oficialmente su paso a Ducati como compañero de equipo de Casey Stoner. Todo un reto para el campeón del mundo de 2006, que estuvo en Misano Adriático con una férula espectacular y empleando muletas para andar.

Además de Hayden, tanto John Hopkins como Colin Edwards querrán brillar al más alto nivel y su compatriota Ben Spies, que busca su sitio en MotoGP para la próxima campaña, seguro que querrá dar la campanada en el mítico trazado de Indianápolis.