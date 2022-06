Nadal gana a Fish y accede por vez primera a las semifinales del US Open

Rafa Nadal ha celebrado el galardón del Premio Príncipe de Asturias del Deporte, que le había sido notificado oficialmente por la mañana, con la clasificación para las semifinales del Abierto de Estados Unidos por primera vez en su carrera. El jugador mallorquín ha superado en los cuartos de final al norteamericano Mardy Fish por 3-6, 6-1, 6-4 y 6-2, en 2 horas y 41 minutos de juego.

Al igual que ya le sucediera con Sam Querrey en la anterior ronda, Nadal se encontró frente a un rival incómodo por sus características de juego, ya que Fish es uno de los pocos jugadores del circuito que todavía basan su juego en el saque-volea. El norteamericano, además, es poco amigo de pasar demasiadas bolas y trató de intimidar a Nadal a 'raquetazos', aunque en el momento en el que su porcentaje de acierto bajó fue cuestión de tiempo que el partido cayera de lado del español.

El encuentro comenzó casi de medianoche, pero Fish salió con ganas y tras salvar un punto de 'break' en el primer juego, consiguió romper el servicio de Rafa en el segundo y ponerse con un 3-0 de salida. El desaliñado jugador estadounidense avasalló a Nadal con su servicio. Su alto porcentaje de primeros le permitió ganar muchos puntos fáciles con su juego de saque y volea, y de esta forma conseguir el primer set de su carrera ante el español.

El número uno mundial no estaba dispuesto a conceder más licencias a su rival. El mallorquín empezó a leer mejor el saque de Fish y a restar bien con más asiduidad, lo que se tradujo en un drástico descenso de puntos ganados del americano y en dos 'breaks' que le permitieron igualar el partido. El americano no quería pelotear demasiado con Nadal y a la mínima opción que veía se jugaba golpes ganadores, que ya no le entraron con tanta efectividad como en el primer set, o buscaba subidas suicidas a la red.

El partido ya estaba más como le gusta a Nadal. Su servicio respondía bien y a la mínima oportunidad que tuvo volvió a romper el servicio de Fish, en el séptimo juego, para apuntarse la manga por 6-4. Sin tener que forzar demasiado la maquinaria, el jugador de Manacor comenzó a inclinar la cuarta manga a su favor con una ruptura de servicio en el tercer juego. Ahí pareció relajarse un poco y realizó algunos errores no forzados que Fish no supo aprovechar y Rafa sentenció el partido con un nuevo 'break' en el séptimo.

Nadal se enfrentará este sábado en semifinales al escocés Andy Murray, al que ha derrotado en las cinco ocasiones en las que se han enfrentado, dos de ellas en este año, en Wimbledon y sobre pista rápida en el Masters series de Canadá.