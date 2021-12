Como si fueran héroes. Los últimos olímpicos en llegar a España desde Pekín, donde ayer se clausuraron los Juegos , se han encontrado con cerca de 300 aficionados que les han aclamado en el aeropuerto de Barajas. Los jugadores de la selección de baloncesto, que lograron la plata, han acaparado la atención.La Terminal 1 del aeropuertopara coronar la llegada con un aplauso a los integrantes de las selecciones de plata de baloncesto y hockey hierba, la de bronce de balonmano, y los piragüistas de oro Saúl Craviotto y Carlos Pérez.A estos se han sumado las chicas de plata de la natación sincronizada, los diplomas olímpicos de waterpolo, Íker Martínez y Xabi Fernández que en la especialidad 49er de vela también sumaron plata, los chicos de oro tornado Fernando Echávarri y Antón Paz y los integrantes del equipo español de atletismo, entre otros.Todos han ido desfilando por la salida del aeropuerto de Barajas entre un reencuentro con familiares, el cansancio de un viaje agotador yMuchos jóvenes y medios de comunicación han rodeado a cada uno de los deportistas nada mas pasar la puerta automática de vidrio que marcaba su retorno al país.Un regreso dulce porque marca la satisfacción del deber cumplido, el punto final para una preparación de cuatro años y para algunos un recuerdo en forma de medalla, que ocupará un lugar especial en el hogar de cada uno.El seleccionador nacional de baloncesto, Aíto García Reneses, aseguró que no quiere hablar de la actuación arbitral en la final olímpica ante la selección de Estados Unidos porque "empaña lo que es un verdadero éxito"."Fue un partido muy bonito. Llegar a una final olímpica es muy difícil y jugar como jugamos contra Estados Unidos, que estaba mucho mejor que en otros campeonatos, y estar con posibilidades de victoria hasta el final, es para sentirse orgullosos", sentenció el madrileño a la llegada de la delegación española al aeropuerto de Barajas.El técnico afirmó que eran conscientes de la posibilidad de ganar la final pero dijo que prefirieron ser cautos y "no hacerse muchas ilusiones porque te puedes venir abajo" aunque reconoció que el partido les salió "muy bien", por lo que concluyó "muy satisfecho con la aportación de todos los jugadores".Además, consideró que "entrenar a la selección es relativamente porque hay mucho talento" y se mostró satisfecho en el plano personal. "Desde el principio tenía el reto de sustituir a Pepu, con el que se habían conseguido cosas muy importantes, y sabía que si no lo conseguía se me iba a echar todo encima. Lo tenía asumido y estoy muy contento", comentó.Con evidentes signos de cansancio, pero sin dejar de firmar autógrafos, algunos como; satisfacción por la medalla y por el recibimiento: "La llegada a Madrid está siendo increíble. No nos lo esperábamos. Casi no puedo moverme".Sobre el desenlace de la final con Estados Unidos, el pequeño de los Gasol prefiere sacar una lectura positiva: "Se ha perdido una final, pero se ha ganado mucho para el baloncesto. Toda la gente que ha seguido esto ha sido increíble".El maratoniano Chema Martínez afirmó que la actuación del atletismo nacional en los Juegos de Pekín no puede definirse como fracaso, pero no se cumplieron con las metas propuestas."Creo que fracaso no, pero no hemos cumplido las expectativas que teníamos previstas. Pero el deporte es así, sólo gana uno y todos los demás se tienen que conformar con quedar detrás", explicó el atleta, que finalizó en la posición 16 del maratón."En atletismo, un cuarto puesto ha sabido a poco. Yo creo quea lo que representa el deporte español", analizó el madrileño de 36 años, que agregó: "Los finalistas han estado bien pero nos ha faltado la guinda, que son las medallas".Sobre su actuación personal, el último ganador del maratón de Madrid reconoció que sufrió los últimos cinco kilómetros "como un perro". "Jugué a intentar conseguir una medalla pero no pudo ser", enfatizó y luego se emocionó con los aficionados en Barajas: "El recibimiento que nos han hecho a todos los deportistas no se había visto nunca y me quedo con el cariño de toda la gente".El piragüista leridano Saúl Craviotto, ganador de la medalla de oro en K2 500 metros junto con el gallego Carlos Pérez Rial, reconoció que sus expectativas para Pekín eran las de "quedar entre los cinco primeros", pero que no contaban con el oro "para nada".Pérez, también conocido como 'Perucho', y Craviotto se hicieron con el metal más preciado que todos los pronósticos atribuían a los alemanes. La carrera fue "sobre todo inesperada", según admitió Craviotto tras aterrizar en el aeropuerto madrileño de Barajas.Es más, Craviotto, "en ningún momento" de la carrera cayó en la cuenta de que podían ganar. La distancia tan ajustada con los alemanes Rauhe y Wieskotte, les hizo dudar su posición al atravesar la meta: "Me di cuenta tres minutos después de llegar; ¡yo estaba celebrando la plata!". Saúl admitió que no había visto aún la carrera que les otorgó la victoria olímpica, pero comentó que funcionó bien su táctica de "salir muy rápido y llevar un ritmo medio muy intenso".El delantero de la selección española de hockey hierba Pol Amat consideró que el equipo necesita tiempo para valorar lo que han conseguido en los Juegos Olímpicos de Pekín, de los que regresaron en la tarde del lunes."Necesitamos tiempo para valorar lo que hemos hecho. Acabamos el torneo con derrota y eso duele, así que tenemos un sentimiento de decepción y a la vez de orgullo por haber hecho algo importante ya que en hockey no había muchas medallas y una plata está muy bien", comentó.Amat añadió que España es "un equipo maduro y ambicioso y ganador" cuyo espíritu acabó siendo fundamental para lo conseguido, a lo que hay que sumar sus "muy buenos jugadores" y lo bien "trabajados tácticamente" que están.Por su parte, el holandés, seleccionador del equipo español de hockey hierba, se mostró orgulloso de la actuación de sus jugadores y dejóAnte la consulta sobre su futuro, el holandés fue precavido: "En España hay una ley que cambian los presidentes después de los Juegos y tengo que esperar; para mí es importante que me encuentro con un equipo y una Federación que tiene ganas"."Yo tengo ambiciones que no van a ser menos que un oro la próxima vez y voy a necesitar todo el soporte para pensarlo de nuevo", agregó. "Va a haber un nuevo presidente y este es un nuevo ciclo olímpico en España, pero sabemos que el hockey está bien con un soporte de la afición y del Consejo", deslizó con esperanza.Andrea Fuentes, ganadora de dos medallas de plata en las modalidades de dúo y conjuntos con el equipo español de natación sincronizada, no ocultó su satisfacción por el trabajo del conjunto nacional, ya que como advirtió, la medalla de plata era el objetivo real."No es que lo esperásemos, es que era el objetivo real. Ahora tenemos que mejorar en la técnica, porque la pasión la tenemos, y también el apoyo del público. En los próximos Juegos iremos a por el oro", sentenció Fuentes a su llegada al aeropuerto de Barajas.En este sentido, la nadadora tarraconense insistió en que todas las integrantes del equipo español se sienten "realizadas por el trabajo bien hecho".