Natalia Rodríguez, sexta en los 1.500 metros femeninos

"En unos Juegos no se puede decir que puedes ganar una medalla, pero con la sensación que tengo, no descarto nada y se puede soñar". La frase la pronunció la española Natalia Rodríguez poco después de clasificarse sin problemas para la final olímpica de los 1.500 metros femeninos de los Juegos de Pekín. Una final en la que, por priemra vez en la historia, había dos representantes feneminas, ella misma y su compañera Iris Fuentes-Pila.



Rodríguez no ha logrado finalmente subirse al podio, pero sí salir de la capital china con un diploma olímpico: sexta en una final dominada por la keniata Nancy Jebel Lamat (4.00.23), que impuso un ritmo demoledor que ninguna de las finalistas pudo seguir.



La carrera comenzó con las keniatas y ucranianas marcando un ritmo rapidísimo, y las españolas reservando fuerzas en la primera vuelta, para luego ir adelantando posiciones en la siguiente. En la última vuelta, Natalia comenzó a esprintar y llegó a ponerse en quinta posición, mientras que por delante Langat comenzaba a abair hueco. Al final, la segunda posición fue para la ucraniana Iryna Lischynska (4.01.63), mientras que el bronce fue para su compatriota Nataliya Tibias, que paró el crono en 4.01.78.



La otra española de la prueba, Iris Fuentes-Pila,actual campeona de España de la distancia, terminó en octava posición, con un tiempo de 4.01.63, obtiendo así diploma olímpico.