Iker Martínez y Xabier Fernández, plata provisional

Iker Martínez y Xabier Fernández han conseguio la plata en vela, en la clase 49er. La pareja de regatistas españoles han protagonizado una espectacular remontada en la última regata, la 'medal race' consiguiendo la victoria en la regata y en el segundo puesto general final.



Sin embargo, han presentado una reclamación ante el jurado de regatas de la competición olímpica de vela para que sea descalificado por navegar en un barco que no es el suyo el equipo danés, al que se ha adjudicado la medalla de oro.



El jurado internacional de regatas ha decidido aplazar a este lunes su decisión, que podría dar a España su cuarta medalla de oro en los juegos. Desde las 09.00 horas -las 03.00 hora española- se encuentran reunidos y todo indica que el conjunto español tiene muchas opciones de revalidar el título conseguido en Atenas 2004.



Este jurado también recibió una queja del equipo estadounidense, que pretendía la anulación de la prueba al entender que la salida se había dado fuera del tiempo límite marcado por el reglamento.



Tras desestimar esta última solicitud después de haber oído al resto de los participantes, el jurado se puso a deliberar sobre la posible descalificación de los daneses, decisión que finalmente tomarán mañana.



Cerca del sueño



La tripulación española rozó el sueño de revalidar el título de campeones olímpicos en una agónica, accidentada y sobre todo polémica 'Medal Race', donde los vascos se hicieron con el triunfo, pero que no les valió para lograr el oro y se tuvieron que conformar con la medalla de plata.



Los vascos, que llegaban a Qingdao tras una dura preparación, querían cumplir su sueño de revalidar el título logrado en Atenas y pasar a la historia del deporte español como los quintos deportistas en lograr dos medallas de oro olímpicas emulando a Luis Doreste, Teresa Zabell, Gervasio Deferr y Joan Llaneras.



Por eso, en la previa habían advertido que hoy iban a por todas y no iban a fallar. Así fue y además, el temporal que azotaba el campo de regatas de Qingdao les era propicio aunque les hiciera volcar al inicio de la última regata.



Además, los claros favoritos al oro, la embarcación danesa formada por Jonas Warrer y Martin Kirketerp Ibsen, rompía el mástil antes de salir y cuando el resto de la flota creía que no tomaría parte de la 'Medal Race', se embarcaron en el barco de Croacia para competir y luchar por el primer puesto.



Cambio de posiciones



Accidentada fue esta jornada de la 'Medal Race' en el 49er, donde el temporal que azotó el campo de regatas de Qingdao fue el gran protagonista, ya que la mayoría de las embarcaciones favoritas volcaron a lo largo de la competición.



Con Dinamarca fuera de juego, ya que a pesar de estar en competición iba más retrasada, los italianos Pietro y Gianfranco Sibello, los australianos Nathan Outteridge y Ben Austin y los estadounidenses Tim Wadlow y Christopher Rast se pusieron a comandar la regata, mientras que Iker y Xabi, tras volcar al inicio, iban remontando poco a poco y se acercaban a los primeros.



Sin embargo, el viento, que hoy sopló en Qingdao, quiso ser protagonista y en el tramo final fulminó las ilusiones de italianos, australianos y norteamericanos, que vieron como se fueron al agua tras volcar, lo que aprovecharon los españoles, que pugnaban por la primera plaza con Gran Bretaña, que también se fue el agua, para cruzar primeros la línea de meta.



Con ese resultado, la tripulación vasca celebraba el título olímpico que ya había logrado hace cuatro años. Sin embargo, cuando nadie lo esperaba los daneses, que navegaban con el barco croata, cruzaron la línea de meta en séptima posición, arrebatando el oro a los españoles, que no dudaron en poner una reclamación para comprobar si Jonas Warrer y Martin Kirketerp Ibsen habían cumplido con la normativa al cambiar su barco por el croata



Los daneses rompieron el palo de su embarcación al volcar cuando se dirigían al campo de regatas para disputar la prueba definitiva por las medallas.

Rápidamente volvieron a puerto y, al comprobar que no les iba a dar tiempo de sustituir el palo roto, pidieron al equipo croata, que no participaba en esa manga, su embarcación, con la que disputaron la prueba, en la que finalizaron octavos, puesto que les daba el oro y dejaba a los españoles, vencedores de la regata, con la medalla de plata.



Tanto el jefe de reglamento del equipo español, Jordi Lamarca, como el jefe de equipo, Jane Abascal, son de la opinión de que no se puede sustituir una embarcación completa y con su velas por otra de otro país, por lo que ven factible que la reclamación tenga una resolución favorable para los españoles.



Los españoles se impusieron en la regata por las medallas de hoy, pero su puntuación final de 64 puntos de penalización fue inferior a la de los daneses (61).El bronce ha sido para los alemanes Han Peter Peckolt y Hannes Peckolt (66). La medalla, es la segunda de plata para España y la primera medalla de la vela en Pekín 08. Iker y Xabi ya fueron oro en Atenas 2004.