Un duelo de futuro con mucho pasado

Las semifinales de los juegos olímpicos citana Rafael Nadal y Novak Djokovic,durante los próximos años. Los dos tenistas son los principales responsables de la progresiva erosión de puntos en el ranking de Roger Federer. Nadal tiene tomada la medida del suizo en tierra y, últimamente, en hierba. Novak es el rival más peligroso para Roger en pista rápida como se pudo ver en las semifinales del Abierto de Australia de este mismo año.El serbio y el manacorí. Pese a su juventud, el duelo de esta tarde en Pekín es ya el número 14 entre ambos. Nadal domina por nueve a cuatro, pero las cuatro victorias de Djokovic han llegado en pista dura. Y la pista de Pekín es dura y muy rápida, algo que, en teoría, favorece al balcánico. Estos son todos los enfrentamientos entre ambos:-Cuartos de final (Tierra)Cuando Djokovic todavía no había explotado en el circuito y Nadal era ya un monstruo de la tierra camino de su segundo Roland Garros llegó el primer duelo. Al serbio le llegó muy pronto.-Final (Dura)En su primera final de un masters series, Novak pagó la novada. Sin embargo Indian Welles marcó el comienzo de su ascenso tenístico.Cuartos de Final (Dura)Apenas dos semanas después, llegaba la venganza. Nadal comprobó impotente la solidez del juego en pista rápida del belgradense.Cuartos de Final (Tierra)Djokovic nunca ha ganado al manacorí en tierra. En 2007 Nadal no dejaba de sumar victorias hasta alcanzar el récord de 81 victorias consecutivas sobre arcilla. Federer cortó la racha en Hamburgo, pero eso es otra historia...-Semifinales (Tierra)Un poco de resistencia y poco más. Rafa en París es mucho Rafa.-Semifinales (Hierba)Las semifinales de "grand slams" entre ambos comenzaban a ser habituales. Por segunda vez en sus enfrentamientos el serbio no termina el partido, aumentando su leyenda de fingidor de lesiones cuando vienen mal dadas, costumbre por la que se ha ganado el mote de "Fakeovic". Nadal pasaba a su segunda final de Wimbledon.-Semifinales (Dura)Rafa no fue rival para Djokovic en el torneo que le consagró como alternativa a la tiranía Federer-Nadal. En la misma semana consiguió ganar al número tres (Roddick), dos (Nadal) y uno (Federer).-Primera Fase (Dura)La única victoria de Rafa en una superficie similar a la de Pekín. Sin embargo, "Djoker" (otro de sus motes debido a su espíritu bromista) llegaba fundido al final de la temporada.Semifinales (Dura)Un año después de jugar la final en el mismo torneo, el serbio, en su superficie favorita, no perdonó al español.-Semifinales (Tierra)El mejor partido entre ambos y, junto con la final de Wimbledon, lo mejor de la temporada. Rafa jugaba en casa pero la intesidad de ambos llego a límites extremos.Semifinales (Tierra)Por tercer año consecutivo se enfrentaban sobre la arcilla parisina. Esta vez, Nadal no le dejó entrar en juego como en Hamburgo.Final (Hierba)El mundo tenístico esperaba este partido, tras el fiasco de la semifinal de Wimbledon el año anterior. Nadal sorprendió con su solidez sobre hieba, apuntando ya su victoria en el grand slam londinense.Semifinales (Dura) El último enfrentamiento , hace tres semanas, y tal vez la victoria más convincente de Djokovic, aunque Nadal llegaba fundido tras su victoria Canadá la semana anterior.

2008 Pekín-Semifinales (Dura) 6-4, 1-6 y 6-4

Nadal continuó imparable su camino hacia la medalla de oro derrotando al serbio con solvencia en semifinales.