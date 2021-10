El equipo estadounidense de relevos ha logrado la victoria en los, otorgando al nadadoren su particular reto por lograr ocho medallas de ese metal y batiendo el, en una ajustadísima carrera contra el equipo francés.La nueva plusmarca conseguida por Michael Phelps, Garrett Weber-Gale, Cullen Jones y Jason Lezak es de 3.08.24 y mejora la anterior en casi cuatro segundos. Era de 3.12.23 y estaba en poder desde ayer, en semifinales, por otro equipo estadounidense, el formado por Nathan Adrian, Cullen Jones, Ben Wildman-Tobriner y Matt Grevers.En una emocinante prueba, Phelps realizó la primera posta de su equipo, que sin embargo, impulsada por un sensacional Eamon Sullivan, que marcó un nuevo registro mundial de los 100 libres con un tiempo de 47segundos y 24 centésimas.Sin embargo, el equipo francés, compuesto por Amaury Leveaux, Fabien Gilot, Frédérick Bousquet y Alain Bernard, ha empezado a reaccionar y a acercarse a los americanos, que tras el segundo relevo de Garrett Weber-Gale marchaban primeros hasta quea la espera de la última posta de la estrella Alain Bernard.Peroha permitido que los estadounidenses remontaran y que se alzarán con el oro. Tras ver de cerca la posibilidad de perder la medalla, un exultante Phelps ha celebrado con gran intensidad la victoria.Antes de participar en la final colectiva, Phelps ha seguido avanzando en las pruebas individuales, tras ganar este domingo los 400 metros estilos y ha logrado clasificarse, con el cuarto mejor tiempo, para la. Phelps no ha forzado para no agotarse de cara a la final de relevos, que se disputaba apenas una hora después en el Centro Nacional Acuático de Pekín, conocido como el Cubo.