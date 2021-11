La pareja española de voley playa formada por Pablo Herrera y Raúl Mesa debutaron sobre la arena del Chaoyang Park Beach Volleyball Ground con una cómoda victoria ante el dúo estonio Kais Kr.-Vesik por dos sets a cero (21-18 y 23-21).



En declaraciones a la enviada especial de RTVE.es, Olalla Cernuda, la pareja española ha declarado sentirse "muy nerviosa de principio a fin" en su pirmer partido de Pekín 08. "Era un partido vital aunque siempre hemos tenido buenas sensaciones".



La lluvia caída sobre Pekín deslució el estreno de los españoles y hacía que la arena estuviera más pesada. Complicados se presentaban los estonios, que en el pasado Mundial de Gstaad terminaron quintos, y cuyos precedentes no eran buenos para los españoles que cayeron ante ellos en el World Tour de Zagreb por 2-0.



Sin embargo, los españoles se olvidaron de los precedentes y saltaron confiados en sus opciones. Pablo Herrera, que defiende la plata lograda hace cuatro años con Javier Bosma, y Raúl Mesa, muy acertado en sus ataques, trabajaron duro en el primer set para adjudicárselo fácilmente por un 21-18.



Más les costó en la segunda manga, ya que los estonios no querían debutar con derrota. A pesar de un inicio esperanzador, donde los españoles abrieron diferencias (16-12), Kais Kr.-Vesik reaccionaron y establecieron las tablas (20-20).



El dúo español, además, falló un punto de partido, lo que les obligó a emplearse a fondo para llevarse el encuentro tras la reacción estonia, que no pudo frenar a Herrera y Mesa, que se llevaron finalmente el set por 23-21 y también el partido.



Pablo Herrera (que acompañado por Javier Bosma consiguió la medalla de plata) y Javier Mesa ocupan el puesto número once en el ránking mundial. "Vamos a preparar nuestro siguiente partido contra la pareja austriaca. Nuestra intención es conseguir una medalla", concluyen optimistas.