Phelps luchará por superar el record de Spitz

Los Juegos Olímpicos de Pekín serán los de Michael Phelps, en positivo o en negativo. El nadador estadounidense se enfrentará a partir del sábado al reto de superar el récord de su compatriota Mark Spitz, el único atleta que ha conseguido siete medallas de oro en unos mismos Juegos Olímpicos. Spitz lo hizo en los de Múnich'72.



Phelps competirá en ocho pruebas: 100 y 200 mariposa; 200 y 400 estilos; 200 libre; y las tres de relevos: 4x100 y 4x200 libre y 4x100 estilos, por lo que si quiere batir el récord no puede fallar en ninguna.



Si alguien pregunta si lo conseguirá o no, la respuesta no está clara porque de las cinco pruebas individuales tiene el récord del mundo en cuatro de ellas y sólo el estadounidense Ian Crocker tiene mejor marca que él en los 100 metros mariposa. El también norteamericano Ryan Lochte, amigo de Phelps, y el húngaro Laszlo Cesh serán sus principales rivales en las pruebas de estilos.



Otro problema para el nadador de Baltimore serán las pruebas de relevos porque o bien depende de sus compañeros o la competencia será muy dura.

Phelps no depende de sí mismo y podría pasarle lo que le ocurrió en 2007 en los Mundiales de Melbourne cuando tenía a tiro su octava medalla de oro en la última jornada de competición y precisamente Crocker se adelantó a la salida en las series clasificatorias del 4x100 estilos eliminando al equipo estadounidense de la final y dejando a su compañero y rival sin su octava presea.



Sus rivales más duros



Otro hueso que podría ser duro de roer es el 4x100, en el que el cuarteto francés se presenta con Alain Bernard, que el pasado mes de marzo batió el récord de la distancia, con 47.50, y ostenta de la mejor marca mundial de los 50 libre, y con Fabien Gilot y Amaury Leveaux, otro velocista que puede bajar de 48.00 en el hectómetro.



En cualquier caso, aunque Bernard tiene el récord del mundo de la distancia, entre los cinco primeros hay tres estadounidenses: Jason Lezak, Garrett Weber-Gale y Phelps.



Pero no solo interesará Phelps en el "Cubo de agua" de la capital china. En los 50 metros libre, el australiano Eamon Sullivan tiene el récord del mundo después de haberse peleado en la distancia con Bernard.



El oceánico rebajó en marzo el récord del ruso Alexander Popov y, posteriormente, se lo arrebató el francés, quien lo volvió a perder cuando Sullivan paró el crono en 21:38. Además de estos dos en Pekín estarán presentes Leveaux y Garrett Weber-Gale, que tienen la segunda y la tercera marca del año, respectivamente.



El duelo entre Sullivan, Bernard y Weber-Gale se repetirá en los 100 libre, aunque en este caso es el de Francia quien tiene la mejor marca mundial con 47.50.



Otro australiano, Grant Hackett, peleará en los 1.500 metros libre por su tercera medalla de oro olímpica en la misma distancia. En el caso de conseguirla sería el primer nadador en hacerlo en esta distancia e igualaría la marca de Dawn Fraser: tres medallas consecutivas.



Katie Hoff, una de las favoritas



Si en la competición masculina el hombre de referencia es Phelps, en la femenina hay varias opciones. La estadounidense Katie Hoff es la que nadará más pruebas en el "Cubo de agua" de Pekín, pero su compatriota Natalie Coughlin, la australiana Libby Trickett (Libby Lenton de soltera), ganadora de cinco medallas de oro en los Mundiales de Melbourne de 2007, y la francesa Laure Manaudou también lucharán por ser la mejor del mundo.



Trickett tratará de repetir la hazaña de Melbourne, para ello competirá en 50 y 100 libre y los 100 mariposa además de los relevos, mientras que Coughlin está inscrita en 100 espalda, 200 estilos, 100 libre y el relevo 4x100 libre, y Manaudou en 100 y 200 espalda y 400 libre.