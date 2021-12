Minutos después de que el FC Barcelona anunciara que permitirá a Lionel Messi quedarse en China a jugar los Juegos Olímpicos, el delantero argentino ha dado la victoria a la selección olímpica de su país, conque pusieron a su equipo al frente en la fase previa.Elfue duro desde el comienzo para el combinado albiceleste, que en el primer minuto ya se llevó un susto cuando Gervinho se plantó en la línea de gol, pero por suerte para los argentinos despejó Pareja.Tras el aviso, Argentina le cogió el pulso al encuentro y el choque tomó un ritmo vibrante desde los primeros instantes, cuando Messi, en el minuto 6, puso un balón en los pies del 'Kun' Agüero dentro del área, que no acabó en gol porque el portero Angban despejó con los puños el potente disparo del delantero del Atlético de Madrid.A pesar del ritmo, los contraataques y la, el balón y las oportunidades fueron tocando cada vez más botas argentinas.Los marfileños hicieron un juego muy abierto, replegándose en la defensa y apostando por los contraataques rápidos para llegar a puerta, pero sus huecos fueron bien aprovechados por los argentinos, que cuidaron la posesión del balón y lucieron su buen toque, con pases largos y precisos.Así, como un tiro del 'Kun' al borde del área, a pase de Messi, que salió fuera (min. 27) y un pase desde el final de la banda, del propio Agüero a Lavezzi, que el número 9 no alcanzó por poco a meter en la red con la punta del pie (min. 32).Tres minutos después, el balón, a pase de Kalou (Chelsea, Reino Unido), se paseó por delante de la puerta de Ustari sin que Gervinho (Le Mans, Francia) alcanzase a marcar de tacón, y el mismo Kalou vio cómo el árbitro le anulaba un tanto por fuera de juego (min. 37).Sin embargo, el empuje argentino no se detuvo, y en el minuto 43, Messi recibió un pase largo de Riquelme en profundidad que lo dejó solo ante el portero en el área marfileña, sin que el defensa Diarrassouba pudiera alcanzarlo.El azulgrana no se lo pensó y, con un toque suave,para estrenar el contador argentino.La ventaja argentina cambió en el segundo tiempo, y en un pase aéreo impecable desde el borde del área, el marfileño Cissé (Roda Kerkrade, Holanda) ly colocó el balón de un cabezazo donde el portero Ustari no pudo llegar (min. 53).Las oportunidades se fueron multiplicando por ambas partes, y tras un gol anulado a Agüero por fuera de juego (min. 65), hubo varias oportunidades de Gervinho, Bagayoko y Di María, hasta que Messi se coló en el área naranja para lanzar un balón que despejó Angban.Sin embargo, su despeje fue a parar a los pies del recién entrado en el campo(min. 85), un tanto que Messi celebró abrazando, entre otros, a Riquelme, y que sentenció el partido para poner aen la eliminatoria.