Aquí concluye el "en vivo". Muchas gracias por su atención. Ha sido un placer narrarles el pase de España a la final de la Eurocopa 2008. Les esperamos el domingo que viene, en la gran final entre Alemania y España.

m90. FINAL DEL PARTIDO. Se acabó, ¡estamos en la final! 24 años después, España vuelve a una final. Los jugadores españoles hacen una piña y saltan bajo la lluvia. ¡Menudo baño que le ha dado españa ha Rusia!. Salta Silva, salta Xavi, salta incluso Aragonés. Güiza se anima, se quita la camiseta y la lanza al público. Viena es una fiesta.

m88. ¡Paradón de Casillas!. Sychev remata a bocajarro de cabeza, pero el guardameta despeja el balón.

m86. Minutos para disfrutar. españa se recrea y disfruta de sus últimos minutos en un partido intachable.

m83. ¡Cibeles ya salta!. Los aficionados empiezan a celebrar el triunfo de la selección en la madrileña plaza de Cibeles. Los taxistas tocan el claxon. En el estadio, la afición corea el triunfal "¡Ooooooolé!". Tiembla Alemania, España está en la final.

m81. ¡GOOOOOOL DE ESPAÑA!. Llega el tercero de España. Preciosa jugada que culmina con una gran diana David Silva. Cesc vuelve a asistir. El centrocampista del Arsenal rompe por la banda izquierda y le pone un balón a Silva, que irrumpe por el centro, controla y anota.

m79. ¡Aviso, se busca a la selección rusa!. El equipo de Hiddink ha desaparecido por completo del partido de semifinales.

m77. Güiza tienen hambre de más goles. El delantero se interna por la banda izquierda y provoca un córner.

m75. España es un cerrojo. El equipo de Aragonés no encajó ningún gol ante Italia, y tampoco lo está haciendo ante Rusia.

m72. ¡GOOOOOOOOOL DE ESPAÑA! El jerezano entra y marca. Espléndido. David Güiza irrumpe por el centro y aprovecha un preciso pase de Cesc. Güiza controla con el pecho y supera por alto a Akinfeev. España se ve en la final.

m70. Guiza la toca por primera vez. El "pichichi" busca el gol de la tranquilidad para España.

m69. El cañonero Xabi Alonso ha llegado a la ciudad. El centrocampista vasco prueba suerte desde lejos. Tienen un gran disparo y no se lo piensa dos veces.

m68. España agota los cambios. El "sabio" se la juega y realiza los dos cambios que le quedan. Aragonés retira a Xavi y da entrada a Xabi Alonso. Partidazo del centrocampista del Barcelona. El jerezano Güiza entra fresco para sustituir a Torres.

m67. Enésima ocasión de Torres. Al "Niño" se le ha mojado la pólvora. Aragonés sacará a Güiza.

m65. Torres al contrataque. Berezutski lo cierra bien y le impide el paso.

m64. Rusia desaparece y a Arshavin no se le espera. Un diez a la defensa española y a Senna, culpables de las escasas ocasiones del equipo ruso.



m63. La selección, dueña y señora del partido. El encuentro empieza a parecerse al 4 a 1 de hace dos semanas.

m62. ¡Por poco! Torres recibe un balón colgado en el centro del área y remata. El balón sale desviado por poco. Si sigue así, el gol del "Niño" es cuestión de tiempo.

m60. Empiezan a abrirse los huecos y España tiene paciencia para mover el balón. Iniesta le pone un pase a Cesc, que se interna por la derecha. El centrocampista cuelga el balón al centro y la defensa rechaza.

m59. El colegiado saca tarjeta amarilla a Bilyaltedinov, por una dura entrada sobre Silva.

m58. Xavi se adueña del centro del campo. A los rusos no les queda más remedio que hacerle falta para detenerlo.

m56. Otro cambio. Hiddink retira a Saenko y da entrada al delantero Sychev. El seleccionador ruso pone toda la carne en el asador y hace dos cambios ofensivos.

m55. Cambio en las filas rusas. Entra el centrocampista Bilyaltedinov y sale Shemshov.

m54. En defensa y en ataque, Ramos demuestra su garra. En esta ocasión corta la internada de Zhirkov.

m53. Llegan los peores minutos para Rusia, que está contra las cuerdas. Esperemos que España aproveche el momento para noquear a su rival.

m51. España sigue a la carga, la selección se gusta a si misma. Torres lo intenta desde la banda izquierda y lanza ligeramente desviado por la escuadra derecha de Akinfeev.

m49. ¡GOOOOOOOL DE ESPAÑA! Iniesta lanza un tiro desviado que recoge Xavi en el centro del área y remata a las redes de Rusia. Xavi entra con fe y remata a las mil maravillas, haciendo inútil el intento de Akinfeev de detener el balón.



m48. Ramos tiene cuerda para rato. El defensa del Madrid sigue subiendo al ataque. Sin embargo, no puede descuidar su banda, porque los rusos cuando recuperan el balón se lanzan al contraatque.

m46. EMPIEZA LA SEGUNDA PARTE. A priori, si el partido sigue empatado y se alarga, los Rusos tienen ventaja, porque llegan en mejor condición física a este encuentro.

m45. FIN DE LA PRIMERA PARTE. Los dos equipos enfilan el túnel de vestuarios con el empate a cero en los marcadores. España hubiese podido marcar en los primeros 45 minutos pero, si hay que ser justos, Rusia también creó alguna ocasión peligrosa surgida de las botas de Pavlyuchenko. España le pone ganas, pero le falta definición.

m43. Luis y Hiddink se desgañitan desde los banquillos. El sabio le pide a los suyos que no se enreden en los saques de falta o de banda.

m42. Ramos "correcaminos" se lanza al contragolpe e intenta conectar con Torres. La pareja no logra progresar y pierde el balón.

m40. Quedan cinco minutos para el descanso. España domina , pero los rusos pueden sorprender en cualquier ocasión.

m38. Ánimo "Niño". Torres controla con la bota dentro del área. Regatea a un defensor y chuta. Akinfeev vuelve a atrapar. A falta de Villa, Torres deberá coger el protagonismo.

m37. ¿Alguien ha visto a Arshavin? El delantero ruso desaparecido hasta el momento.

m36. Ramos se vuelca al ataque. El lateral busca crear peligro insistentemente. En esta ocasión, vuelve a lanzar desde fuera del área.

m35. ¡Gracias, Capdevila!. Marchena comete un error de marca y deja solo a Pavlyuchenko. El lateral del Villareal acude con celeridad y estorba al delantero ruso. Menos mal, porque se quedaba frente a Casillas.

m33. Villa se sienta en el campo, no puede seguir de pie. Luis deberá recomponer su once. Aragonés opta por sacar a Cesc, pierde un delantero y gana un centrocampista con llegada.



m31. Villa hace gestos evidentes de dolor. El "guaje" tendrá que ser cambiado, no puede continuar. Mala noticia para España.

m30. Cuidado con el "Zar". Pavlyuchenko se fabrica sólo una ocasión de gol. Controla en la frontal del área, se gira y le lanza un potente disparo a Casillas, que sale rozando su palo izquierdo.

m29. Cesc Fábregas sale a calentar. ¿Habrá algún centrocampista español con problemas?. Pues no, parece que el jugador tocado es Villa.



m29. Villa lanza la falta desde 35 metros, directamente a los puños de Akinfeeev. Cuidado con los rusos que no se lo piensan dos veces y aprovechan el rechace para lanzarse al contraatque.

m28. Entrada dura de Zyrianov a Silva. El árbitro se niega a sacar cartulina.

m26. ¿Donde está el balón? Iniesta controla el esférico dentro del área e intenta rematar, pero no consigue acertar a la pelota.

m25. Marchena y Saenko se encaran. Hay nervios, los normales en un partido de este nivel. El árbitro los llama a capítulo y los calma.

m24. España sigue colgando balones y Akinfeev está muy atareado.

m23. Sin complejos. Ramos recibe en la banda derecha y lanza sin pensárselo dos veces con la pierna izquierda. España ataca con descaro.

m22. Los rusos lanzan s segundo córner. Por su banda izquierda llega el peligro, gracias a las cabalgadas de Zhirkov.

m20. Saenko cuelga una falta desde la banda derecha. Los zagueros la sacan sin problemas.

m19. Arshavin recibe en tres cuartos y conduce el balón. La defensa española intuye el peligro cada vez que recibe la pelota.

m17. Primera incursión de Zhirkov por la banda izquierda. Cuidado con este lateral, que acostumbra a desdoblarse y a subir con peligro.

m16. En los quince primeros minutos España da una buena impresión. Mucha movilidad de jugadores y conducción rápida del balón.

m15. Cañonazo de Pavlyuchenko. El delantero del Spartk, lanza una falta desde la frontal. El balón sale por alto.

m14. Balón colgado al área para Torres, que intenta controlar. El "niño" reclama penalti de Ignashevic, pero el colegiado mira hacia otro lado.

m13. Silva, que se ha dejado caer hasta la banda derecha, protesta una clara falta de Zhirkov. El colegiado no la señala.

m13. España sigue tocando. En esta ocasión Xavi intenta la pared por la banda derecha con Torres.

m11. Primer córner para Rusia. Arshavin todavía no ha hecho acto de presencia. Mejor para la defensa de Luis.

m10. El "guaje" se fabrica un espacio, prueba suerte y lanza desde fuera del área. Akinfeev demuestra su calidad y rechaza el balón.

m10. Rusia llega por primera vez a la portería de casillas. Un centro desde la banda derecha que el guardamenta atrapa sin problemas.

m9. Senna manda en el centro del campo. España imprime una alta velocidad en el movimiento del balón.

m7. España domina y con un poco de fortuna llegará el primero. Los jugadores ya han pisado el área rusa y han lanzado dos veces a puerta, cosa que no han hecho los de Hiddink.

m6. Villa controla dentro del área y cede para Torres, que dispara a portería. Akinfeev rechaza.

m6. Ramos está muy "enchufado", ahora intenta desbancar por la banda derecha.

m5. ¡Por el canto de un duro!. España crea la primera gran ocasión de gol. Xavi cuelga desde la banda derecha y Ramos está a punto de rematar en plancha. Lástima. Seguro que hay más.

m4. España provoca el primer córner gracias a una internada de Torres por la derecha.

m3. Falta sobre Villa que el árbitro no señala. La defensa rusa, que fue muy cándida en su primer partido ante España, le manda el primer recado al "guaje".

m2. La conexión Arshavin Pavlyuchenko empieza a funcionar. Los dos delanteros hacen una tímida pared. Habrá que vigilarlos de cerca.



m1. El colegiado Bleeckere pita y comienza el partido. La segunda semifinal de la Eurocopa ha empezado.

20,45 horas. Deportividad ante todo. El capitán de la selección española, Iker Casillas, lee un manifiesto contra el racismo. El capitán de los rusos, Sergei Semak, también participa. Sigue lloviendo sobre el Ernst Happel, que está prácticamente lleno.

20,40 horas. Quedan cinco minutos. Suena el himno español. La mitad de la grada lo tararea y los futboistas lo escuhan con solemnidad.

20,35 horas. Los dos equipos esperan en túnel de vestuarios. Los jugadores de ambos conjuntos apenas se cruzan las miradas.

20,30 horas. Quedan quinze minutos para el partido. Las aficiones corean a sus equipos. "Alea jacta est".

20,16 horas Los futbolistas españoles se conjuran en el campo. Los jugadores hacen un corro antes de finalizar su sesión de calentamiento.

20,10 horas. El Príncipe de Asturias asiste al partido y confía en que la "roja" gane porque "los chicos se lo merecen". "Han demostrado que son el mejor equipo de Europa", ha afirmado sobre la selección española.

19,55 horas. La que está cayendo. La lluvia vuelve a caer con fuerza en la capital austriaca. Si no cesa, el agua podría perjudicar el juego habilidoso de España. Las previsiones no son nada halagüeñas.

19,40 horas España va jugar la tercera semifinal de su historia, hasta el momento ha ganado las dos que ha jugado. Las apuestas también dan a la "roja" como ganadora. Las casas de apuestas de internet pagan 3'5 a 1 la victoria de Rusia y 2 a 1 la de España.



19,24 horas Los dos equipos confirman sus alineaciones. Arshavin y Pavlyuchenko estarán en la delantera rusa. Torres y Villa en la española. ¿Quién se llevará el gato al agua?. Hiddink alineará una defensa inédita en el torneo.

Éstas son las alineaciones confirmadas:

España: Casillas; Sergio Ramos, Puyol, Marchena, Capdevila; Senna; Iniesta, Xavi, Silva; Villa y Torres.



Rusia: Afinkeyev; Anyukov, Vasili Berezuvski, Ignashevich, Zhirkov; Semak; Zyrianov, Semshov, Saenko; Arshavin y Pavlyuchenko.



19,02 horas. Llegan los rusos con gesto circunspecto al estadio.

19,00 horas. Llegan los jugadores al Ernst Happel. Gestos de concentración entre los miembros de la "roja".



18,45 horas. La Selección Española sale del Hilton Plaza en Viena, camino del Estadio.

Bienvenidos a la retransmisión de la segunda semifinal de la Eurocopa, que enfrentará a España contra Rusia. Los de Aragonés confían en hacer valer su condición de favoritos y en repetir un buen marcador ante un equipo al que ya ganaron 4-1 hace dos semanas.



Hace calor en Viena, pero una tormenta caída esta misma tarde ha disipado la sensación de bochorno. La reventa funciona en el Ernst Happel, en donde se venden entradas de 80 euros por el doble de su precio original.



Éstas son las alineaciones previstas por parte de los dos equipos:



España: Casillas; Sergio Ramos, Puyol, Marchena, Capdevila; Senna; Iniesta, Xavi, Silva; Villa y Fernando Torres.



Rusia: Akinfeev; Anyukov, Ignashevich, Shirokov, Shirkov; Zyryanov, Semak, Shemchov, Saenko; Arshavin; y Pavlyuchenko.