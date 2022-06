Muñoz pide disculpas a los tenistas españoles

El Presidente de la Federación Española (RFET), Pedro Muñoz, volvió a hablar en la entrega de las medallas de la Real Orden al Mérito Deportivo. Muñoz usó un tono mucho más conciliador e incluso llegó a pedir perdón por el comportamiento que ha mantenido frente a los jugadores.

Muñoz quiso dejar claro que es el presidente español más votado en la historia del tenis español y que mientras sus compañeros sigan dándole apoyo, continuará como máximo mandatario de la RFET. Sin embargo, tras los últimos acontecimientos que se han sucedido en el seno del tenis nacional, Muñoz parece haber meditado la opción de marcharse cuando cumpla este mandato, y prácticamente aseguró que no se presentará a la reelección el próximo mes de diciembre.

El presidente de la RFET destacó que "vienen acontecimientos muy importantes y necesitamos calma. En ese sentido pido a todo el mundo comprensión y sentido común. El tenis está muy por encima de Pedro Muñoz. Pedro Muñoz es un pequeño presidente y no lo digo por la estatura, no es nada importante. No es para que se haya montado todo esto por cualquier diferencia que pueda tener incluso con los jugadores. Lo más importante es el deporte".

"Pido disculpas por las diferencias que hayan existido. Si hay otras cosas yo no las conozco, pero por lo que públicamente se ha dicho he pedido disculpas. También he pedido a todo el mundo calma y sobretodo el respeto democrático. No puede ser de otra manera en un país como el nuestro y hay que esperar y hay que hacer las cosas bien", matizó.

Muñoz cree que ahora es necesario que federación y jugadores estén unidos: "todos tenemos que ayudar para ver si conseguimos otra Copa Davis, para quedar bien en los Juegos Olímpicos, para poder organizar la Asamblea Mundial que, como todo el mundo sabe, ha sido una gestión mía muy personal con Estados Unidos, porque ya estaba adjudicada", expresó como deseo y reclamó "apoyo y compresión a todo el mundo".

"Siento la derrota de Moyà"

El presidente de la Federación Española de Tenis, que recibió la medalla de bronce de la Real Orden al Mérito Deportivo, aprovechó la ocasión para aclarar que nunca le ha deseado mal alguno a los jugadores españoles y precisó que no ha "sentido más la derrota de un español que la de Carlos Moyà en Roland Garrós", algo que dice "absolutamente de corazón".

"Nadie que conozca a Pedro Muñoz puede pensar eso. Siento en el alma la derrota de Moyà más que ninguna, por haberle mandado aquel mensaje inoportuno", reiteró Muñoz, y precisó: "soy un ser humano, también me equivoco, pero le he perdido perdón. Yo no he venido al tenis ayer, llevo 35 años y todos los que me conocen saben que actúo de corazón".