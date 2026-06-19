Jaume Alonso-Cuevillas: "M'han demanat que em retiri, gent de la direcció del partit"
- Jaume Alonso-Cuevillas assegura que membres de la direcció de Junts li han demanat que es retiri de les primàries a Barcelona
- El candidat defensa una ciutat “de Champions” i aposta per recuperar l’autoestima i el seu lideratge polític
El candidat a les primàries de Junts per Barcelona, Jaume Alonso-Cuevillas, ha revelat al Cafè d’idees que ha rebut pressions per retirar-se de la cursa electoral. “A mi m'han demanat que em retiri, gent de la direcció del partit”, ha afirmat, tot assegurant que no pensa fer un pas enrere si no és el president Carles Puigdemont qui ho demana directament.
“☕ Jaume Alonso-Cuevillas assegura que @pilarcalvo13 no ha ofert ni a ell ni a @gloriafreixav una unió per a les primàries de Junts a Barcelona | @JACS_JaumeACS— Cafè d'idees (@cafedidees_rtve) June 19, 2026
🗣️ "A mi m'han demanat que em retiri, gent de la direcció del partit"
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En una entrevista al 'Cafè d'idees' de La 2Cat i Ràdio 4, Cuevillas ha ademès que considera que les primàries són una oportunitat per al partit per demostrar que hi ha "talent", que no els fan por les urnes i que els mitjans els presten atenció; i reivindica la participació de la militància com a element clau: “Si la participació és elevada, jo crec que sí que guanyaré”. Al seu parer, el fet que hi hagi quatre candidats demostra “talent” i vitalitat interna.
“☕ Jaume Alonso-Cuevillas confia a guanyar les primàries de Junts a Barcelona "si la participació és elevada" | @JACS_JaumeACS— Cafè d'idees (@cafedidees_rtve) June 19, 2026
🗣️ "Jordi Martí porta tota la vida fent aquesta precampanya. Les altres dues candidates tenen més recolzaments VIP que jo"
📲 https://t.co/MrTxQlnBeM pic.twitter.com/1DefAYeNFV“
El número dos i l'equip: oferta a Calvo i Freixa
Preguntat per la configuració de la seva candidatura, Cuevillas ha apostat per integrar rivals en llocs destacats. Ha ofert a Pilar Calvo i Glòria Freixa les posicions dos i quatre de la seva llista, no per aquest ordre, ha matisat: “Tenim dues candidates estupendes i tenen la meva oferta vigent per integrar-se”. Ara bé, ha admès que ha mantingut més converses amb Freixa: “Amb Glòria Freixa he tingut més converses que amb Pilar Calvo”.
“☕ Cuevillas ofereix a @pilarcalvo13 I @gloriafreixav els llocs 2 i 4 de la seva llista si guanya les primàries per ser alcaldable de Junts a Barcelona | @JACS_JaumeACS— Cafè d'idees (@cafedidees_rtve) June 19, 2026
🗣️ "Amb Glòria Freixa he tingut més converses que amb Pilar Calvo"
📲 https://t.co/MrTxQlnBeM pic.twitter.com/0g3MqzdZcy“
Pel que fa al lideratge dins del partit, Cuevillas manté que compta sobretot amb el suport de les bases i relativitza els avals de figures rellevants: “Les altres candidates tenen més recolzaments VIP que jo”.
En canvi, descarta cap candidatura conjunta amb altres aspirants i assegura que ningú li ha proposat unir forces.
Relació amb Puigdemont i aposta per Barcelona
Sobre la seva relació amb Carles Puigdemont, el candidat es mostra convençut que el líder de Junts veurà amb bons ulls una eventual victòria seva: “Quan guanyi el president es posarà molt content”. Tot i això, subratlla que no és el candidat preferit d’una part de la direcció.
Cuevillas explica que la possibilitat de liderar la candidatura municipal no és nova, però en el seu moment ho va rebutjar perquè com a advocant tenia diverses defenses que havia de treballar: “El president m'ho va oferir fa vuit anys”. Ara, assegura que vol dedicar els pròxims anys a la ciutat: “Vull dedicar els propers vuit anys a defensar Barcelona”.
“☕ Jaume Alonso-Cuevillas confia que Puigdemont s'alegrarà si guanya les primàries de Junts a Barcelona tot i no ser el candidat preferit de la direcció | @JACS_JaumeACS— Cafè d'idees (@cafedidees_rtve) June 19, 2026
🗣️ "El president m'ho va oferir fa vuit anys, llavors li vaig haver de dir que no"
📲https://t.co/MrTxQlnBeM pic.twitter.com/9DRniB8J2u“
Crítiques a la gestió municipal i model de ciutat
El candidat ha estat crític amb l’actual govern municipal i amb la gestió dels últims anys. Considera que Barcelona està “anestesiada” i reclama un canvi de rumb: “Hem de recuperar l'autoestima, volem una ciutat de Champions”.
“☕ Jaume Alonso-Cuevillas creu que Barcelona està "anestesiada" | @JACS_JaumeACS— Cafè d'idees (@cafedidees_rtve) June 19, 2026
🗣️ "Hem de recuperar l'autoestima, volem una ciutat de Champions"
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Cuevillas també ha carregat contra l’alcalde actual: “Collboni no ha revertit molts dels desastres que va fer Colau”. En matèria d’habitatge, defensa una estratègia global amb més parc públic i qüestiona mesures com el control de lloguers, que segons ell han reduït l’oferta.
“☕ Jaume Alonso-Cuevillas demana a Collboni i Colau que no donin "lliçons" sobre habitatge | @JACS_JaumeACS— Cafè d'idees (@cafedidees_rtve) June 19, 2026
🗣️ "Collboni no ha revertit molts dels desastres que va fer Colau"
📲 https://t.co/MrTxQlnBeM pic.twitter.com/B2sN9Wcl3m“
Seguretat i model de ciutat
Pel que fa a la seguretat, aposta per reforçar la presència policial als carrers com a mesura preventiva: “No es tracta d'actuar reactivament perquè el mal ja està fet”. Critica que els recursos policials es destinin a altres funcions i no a la presència urbana.
Pactes i posicionament polític
En clau de pactes, Cuevillas deixa clar que manté línies vermelles vinculades al procés independentista: “No oblido el 155”. També rebutja convertir Barcelona en “una cocapital espanyola” i defensa el paper de la ciutat com a "capital d'una república catalana".
“☕ Quina serà la política de pactes de Jaume Alonso-Cuevillas si guanya les primàries de Junts a Barcelona? | @JACS_JaumeACS— Cafè d'idees (@cafedidees_rtve) June 19, 2026
🗣️ "No oblido el 155. No vull ser una cocapital espanyola. El Procés està anestesiat. Ens cal algun catalitzador"
📲 https://t.co/MrTxQlo94k pic.twitter.com/nmzsEheyCI“
Segons el candidat, els futurs resultats de les municipals del 2027 poden tenir un impacte polític més ampli: “El Procés està anestesiat... ens cal algun catalitzador”. Per a ell, una victòria a Barcelona podria “revitalitzar” el moviment independentista. També ho seria una eventual tornada de l'expresident Carles Puigdemont a Catalunya.