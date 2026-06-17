Pilar Calvo ofereix pactar amb un dels candidats a les primàries de Junts a Barcelona: "La persona ja ho sap"
- La precandidata a l'alcaldia de Barcelona critica que Collboni "no s'està estimant la ciutat"
- La diputada de Junts descarta una moció de censura que pugui acabar amb un govern de PP i Vox
La diputada de Junts i candidata a les primàries de la formació per ser alcaldable a Barcelona, Pilar Calvo, ha anunciat que s'ha obert a pactar amb un dels altres tres contrincants que són Glòria Freixa, Jaume Alonso-Cuevillas i Jordi Martí. "No diré concretament el qui, però a mi m'agradaria, la persona ja ho sap. Hi ha algun candidat/a que ja li he comentat personalment, però no sé si això passarà", ha assegurat.
En una entrevista al 'Cafè d'idees' de La 2Cat i Ràdio 4, Calvo no ha revelat a quina candidatura li ha fet l'oferta de pacte. "Hi ha algun candidat/a amb qui em sentiria molt contenta de treballar des d'ara mateix. En aquests moments, em sembla que anirem a votació quatre", ha matisat. En aquesta línia, ha insistit que voldria una "candidatura d'unitat" l'endemà de les votacions de les primàries.
“☕ @pilarcalvo13 admet que voldria pactar amb un dels precandidats a ser alcaldable de @JuntsXCat per Barcelona— Cafè d'idees (@cafedidees_rtve) June 17, 2026
🗣️ "La persona ja ho sap. En aquests moments, em sembla que anirem a votació 4"
📲 https://t.co/MrTxQlnBeM pic.twitter.com/T0n3PbZu7r“
Preguntada sobre si és la candidata de Carles Puigdemont, Calvo ha negat que hi hagi "un candidat de l'aparell del partit". Tot i això, ha assegurat que el president de Junts "va rebre amb molt bona sintonia" la seva intenció de ser alcaldable per Barcelona. "Ho vaig decidir en una conversa amb la Míriam Nogueras", ha assenyalat.
La parlamentària també ha explicat que fa més de cinc anys va renunciar a ser la presidenta de la federació del partit de Barcelona perquè se li va demanar que anés al Congrés a Madrid i que ara ella li va demanar a la direcció presentar-se a les primàries i que "la resposta va ser molt positiva".
“☕ @pilarcalvo13 assegura que Puigdemont "va rebre amb molt bona sintonia" la seva intenció de ser alcaldable de @JuntsXCat per Barcelona— Cafè d'idees (@cafedidees_rtve) June 17, 2026
🗣️ "Ho vaig decidir en una conversa amb la Miriam Nogueras"
📲 https://t.co/MrTxQlnBeM pic.twitter.com/1rK4KVexoM“
Sobre la seva candidatura, Calvo ha reivindicat ser "la que reuneix més transversalitat" pel seu origen de pares castellanoparlants i per "obrir camí" a les dones en el periodisme esportiu. "He defensat que soc treballadora, persistent, que no em rendeixo i que els reptes em fan créixer", ha afegit sobre la seva etapa política al Congrés.
Collboni "no s'està estimant" Barcelona
Una de les motivacions de Pilar Calvo per esdevenir alcaldessa de Barcelona és perquè creu que "el govern Collboni està governant, però no s'està estimant la ciutat". Entre els punts que destaca millorables són recuperar la "identitat catalana", evitar l'expulsió de veïns per "les dificultats d'accés a l'habitatge" i "generar noves oportunitats a la gent jove".
“☕ @pilarcalvo13 explica que vol ser alcaldessa de Barcelona perquè estima la ciutat | @JuntsXCat— Cafè d'idees (@cafedidees_rtve) June 17, 2026
🗣️ "Veníem d'una època pitjor, amb el govern Colau-Collboni, però amb el govern Collboni s'està governant, però no s'està estimant la ciutat"
📲 https://t.co/MrTxQlo94k pic.twitter.com/5fK8WVj7Rs“
La seguretat a la ciutat és "una de les primeres coses" que vol dedicar-s'hi si assoleix l'alcaldia "més enllà de l'habitatge", després dels últims morts per arma de foc com el del carrer Balmes. En aquest sentit, vol evitar que passi com a altres ciutats europees on "les màfies de narcotràfic han anat agafant terreny". "Som a temps que a Barcelona li passi això", ha puntualitzat.
“☕ @pilarcalvo13 es mostra molt preocupada pels "delictes de sang" com el del carrer Balmes de Barcelona | @JuntsXCat— Cafè d'idees (@cafedidees_rtve) June 17, 2026
🗣️ "Les màfies de narcotràfic han anat agafant terreny. Seria una de les primeres coses que em preocuparia, més enllà de l'habitatge"
📲 https://t.co/MrTxQlnBeM pic.twitter.com/d7oMi3dmdk“
Pel que fa a l'encariment de la taxa turística fins a 30 euros pels creueristes de curta durada que facin escala a Barcelona, Calvo ho veu "positiu", però ha aclarit que defensarà "el que decideixi" de manera consensuada el grup municipal.
Defensa la convocatòria d'eleccions anticipades
En clau espanyola, la diputada de Junts ha carregat contra la Mesa del Congrés per bloquejar l'esmena de la seva formació per demanar eleccions anticipades. "L'hemicicle hauria demanat a Sánchez que convoqués eleccions. Quin mal hi ha en debatre en política?", ha criticat. A la vegada, ho ha contraposat quan la cambra baixa sí que va acceptar que es debatés la moció per instar que el president del govern se sotmetés a una moció de confiança.
“☕ @pilarcalvo13 carrega contra la Mesa del Congrés per bloquejar la iniciativa de @JuntsXCat que demanava eleccions anticipades— Cafè d'idees (@cafedidees_rtve) June 17, 2026
🗣️ "L'hemicicle hauria demanat a Sánchez que convoqués eleccions. Quin mai hi ha en debatre en política?"
📲 https://t.co/MrTxQlnBeM pic.twitter.com/flyOVu5B6U“
Per altra banda, Calvo ha descartat el suport de Junts a una moció de censura del PP. "Ja hem demostrat que hem aturat l'arribada de Vox a l'inici de legislatura. El que convindria és convocar eleccions", ha expressat.
“☕ @pilarcalvo13 descarta una moció de censura que pugui acabar amb un govern de PP i Vox | @JuntsXCat— Cafè d'idees (@cafedidees_rtve) June 17, 2026
🗣️ "Ja hem demostrat que hem aturat l'arribada de Vox a l'inici de legislatura. El que convindria és convocar eleccions"
📲 https://t.co/MrTxQlnBeM pic.twitter.com/HA0SZzUju8“
Malgrat decantar-se el 2023 per investir a Pedro Sánchez, Calvo ha assegurat que "tant el PP com el PSOE han faltat a la seva paraula amb Catalunya" i que Junts continuarà defensant els interessos dels catalans "governi PP o PSOE" després de les pròximes eleccions generals.