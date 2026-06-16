Inglaterra - Croacia: Hora y dónde ver gratis en TV el partido de la fase de grupos del Mundial 2026

Este miércoles 17 de junio, a las 22:00 horas (hora peninsular), las selecciones de Inglaterra y Croacia, del Grupo L del Mundial 2026, se enfrentan en el estadio de Dallas en un encuentro que trae a la memoria el de las semifinales del Mundial de Rusia 2018, que terminó con el conjunto balcánico clasificándose para la gran final contra Francia.

Los integrantes del equipo de los tres leones llegan al encuentro motivados, después de haber ganado sus dos últimos encuentros de preparación, contra Nueva Zelanda (1-0) y Costa Rica (3-0), y, sobre todo, después de la espectacular fase de clasificación que firmó: se llevó el 100% de sus partidos y no encajó ni un gol. De hecho, fue la primera selección europea en clasificarse para el Mundial.

Enfrente tiene a una Croacia que también se clasificó con relativa facilidad para el Mundial, pero que no ha cosechado grandes resultados en sus últimos encuentros. Cayó ante Bélgica por 0-1 y logró derrotar a Eslovenia en la prórroga con un gol sobre la bocina de Pasalic. Con todo, sigue siendo uno de los favoritos para el campeonato después de las grandes actuaciones que ha tenido en las dos últimas ediciones, firmando la tercera posición en Catar y el subcampeonato en Rusia 2018. Inglaterra ha sido más irregular y, desde que ganó su única estrella en 1966, tan solo ha superado los cuartos de final en 1990 y en 2018.

Harry Kane, capitán del conjunto inglés en el amistoso contra Costa RicaRich Storry/Getty Images/AFP

Harry Kane liderará nuevamente al combinado inglés Para tratar de cambiar la mala racha del conjunto inglés, en el banquillo está el alemán Thomas Tuchel, exentrenador del Chelsea, que cuenta con un equipo muy ofensivo y un centro del campo sólido, con Declan Rice al frente. Todas las miradas en Inglaterra estarán puestas nuevamente en Harry Kane, el delantero del Bayer de Múnich, que está previsto que se convierta en esta edición del Mundial en el jugador inglés con mayor número de partidos en competiciones internacionales. Ambos se perfilan como fijos en el once de Tuchel, en el que podría figurar también Morgan Rogers, el delantero del Aston Villa, uno de los favoritos del técnico alemán. En la convocatoria de Tuchel ha sorprendido también la presencia de Kobbie Mainoo, que a sus 21 años ha logrado hacerse un hueco en el centro del campo del Manchester United y de la selección. Josko Gvardio durante el partido del combinado ajedrezado contra EsloveniaEFE/EPA/ANTONIO BAT

Croacia, la selección más veterana de esta edición La selección croata es una de las experimentadas de esta edición, con más de la mitad de los integrantes de la convocatoria de Zlatko Dalic bien entrados en la treintena. De hecho, el gran capitán Luka Modric ha rebasado ya los 40 y ésta será la quinta Copa del Mundo para el centrocampista del A.C.Milán. El conjunto balcánico destaca especialmente por su potencial ofensivo, con las espaldas cubiertas por Josko Gvardiol, ya recuperado de su lesión. En la línea de atrás podría estar también Luka Vuskovic, el joven jugador del Tottenham, que podría ser una de las revelaciones de esta edición con sus casi dos metros de altura, lo que le hace un claro dominador del juego aéreo, a lo que se suma un buen dominio de los pies. En el centro del campo, Dalic tiene en Mateo Kovacic uno de sus fijos. De hecho, elabora sus alineaciones en función de la disponibilidad del jugador del Manchester.