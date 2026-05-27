Niubó confia a resoldre el conflicte educatiu: "Estem bastant més a prop"
- La consellera d'Educació obre la porta a un complement salarial per tots els docents
- Niubó assegura que es va assabentar de la infiltració dels Mossos en una assemblea de mestres per la premsa
La consellera d'Educació, Esther Niubó, s'ha mostrat optimista a resoldre el conflicte a l'educació i confia a assolir un acord aviat amb els sindicats convocants de les vagues: "Estem bastant més a prop del que estàvem fa una setmana". En aquest sentit, creu que les negociacions de les últimes reunions han servit per "avançar posicions, restablir confiances", així com per "estabilitzar i enfortir el sistema educatiu dels propers anys".
En una entrevista al 'Cafè d'idees' de La 2Cat i Ràdio 4, Niubó ha declarat sentir-se "capaç" i "amb força" per arribar a un pacte. La consellera ha reivindicat que "voluntat política n'hi ha" i confia que es pugui posar fi al cicle de vagues en qüestió de dies o setmanes.
Sobre el principal escull de la negociació com és l'increment salarial que demanen els sindicats, la consellera obre la porta a substituir els complements individuals de tutoria o de centres de màxima complexitat per un únic complement salarial per tots els docents que augmentaria el sou en prop de 40 euros mensuals.
Preguntada si aquesta proposta s'equipara amb l'augment salarial dels Mossos d'Esquadra, Niubó ho ha negat i ha emplaçat la reunió d'aquesta tarda a concretar-ho : "Això encara no hi som. Voldríem acabar d'aterrar això que vol dir".
L'altre punt conflictiu és el desplegemant i reforç de l'escola inclusiva. La consellera ha admès que "pot funcionar millor", però ha reconegut que "caldrà un acord de país" sobre aquesta qüestió en els pròxims anys. "No ho farem sols des d'Educació. El món local té un paper a fer", ha expressat.
La proposta del Departament per garantir la inclusió a les aules és incloure més professionals de suport com especialistes en educació especial i logopedes, així com avançar en la reducció de ràtios.
La consellera ha tornat a defensar el pacte assolit amb CCOO i UGT perquè considera que "en aquest acord hi ha la solució" amb un increment del 25% del pressupost d'Educació. En aquest sentit, ha reivindicat que és "obert" i que "l'objectiu és que s'hi sumin més organitzacions sindicals".
