Com fer escalivada casolana? La recepta d'Ada Parellada

  • Pebrots, albergínies i ceba rostits fins al punt just per aconseguir una textura melosa i un sabor intens
  • La cuinera reivindica aquest clàssic de la cuina catalana i explica com aconseguir el gust fumat a casa
Escalivada
Escalivada
L'escalivada és un dels plats més emblemàtics de la cuina catalana i una aposta segura durant els mesos d'estiu. L'Ada Parellada ens explica que base és senzilla: pebrots, albergínies i ceba rostits fins que la pell queda ben torrada i l'interior esdevé suau i ple de sabor. La cuinera i propietària del restaurant Semproniana de Barcelona detalla que aquest procés permet concentrar els sucres naturals de les verdures i obtenir una textura melosa que defineix el plat.

Tot i que tradicionalment es fa a les brases, també es pot preparar fàcilment a casa. Segons detalla a la seva secció Històries de bar del Cafè d'idees amb Gemma Nierga, al forn, a alta temperatura, les verdures es rosteixen de manera uniforme; i als fogons es pot aconseguir un efecte fumat socarrimant-les directament a la flama. En concret, la cuinera ens detalla com la podem fer al forn de casa sense complicacions, una recepta saludable ideal per als mesos d'estiu.

Escalivada al fornEscalivada al forn
Ingredients Preparació
  • 2 pebrots vermells grans
  • 2 albergínies
  • 1 ceba
  • 2 cabeces d'alls
  • 2 patates
  • 4 anxoves
  • Oli d'oliva verge extra
  • Sal
  1. Embolica unes patates senceres - amanides amb un pessic de sal i un bon raig d'oli - amb paper de forn o d'alumini i enforna-les 50 minuts a 180 °C.
  2. A una safata hi poses les albergínies, els pebrots, la ceba tallada per la meitat i dues cabeces d'all escapçades. Ruixa-ho tot amb oli i sal. Enforna-ho tot a 190 °C durant 45 minuts.
  3. Quan surtin del forn, tapa les albergínies i els pebrots i espera que es refredin. La pell es bufarà i la pell sortirà ben fàcil.
  4. El suc no el llencis! El tritures amb la polpa de l'all i un bon raig d'oli i tindràs una salsa deliciosa per acompanyar l'escalivada.
  5. I ja que tens el forn encès, posa-hi també un carabassó, una carabassa, més patates, més albergínia, pastanagues, tomàquets (xerris i grossos)… Però també préssecs, pomes o peres. Tot tallat i al forn a 190 °C.
