Santi Rodríguez veu "injusta", "inhumana" i "insegura" la regularització de migrants
- El secretari general del PP titlla al Govern de "tripartit 3.0" i creu que aconseguirà el suport d'ERC als pressupostos
- El popular creu que Sánchez "s'allunya" de les democràcies occidentals amb les seves aliances
El secretari general del Partit Popular a Catalunya (PPC), Santi Rodríguez ha carregat contra la regularització extraordinària de migrants que veu "injusta", "inhumana", "insegura" i "insostenible". L'argumentari del portaveu popular és que mesures com aquesta "provoquen efecte crida i alimenten a les màfies que s'aprofiten de la situació de debilitat de les persones en països pobres".
En una entrevista al 'Cafè d'idees' de La 2CAT i Ràdio 4, Rodríguez creu que no està garantit que es puguin acollir a la regularització persones amb antecedents penals o policials, malgrat el requisit explícit que va modificar el govern. "Tindrem persones regularitzades sense que puguin demostrar que no tenen antecedents penals al seu país d'origen", ha assenyalat.
“☕ @santirodriguez @PPCatalunya considera "injusta", "inhumana" i "insegura" la regularització extraordinària de migrants— Cafè d'idees (@cafedidees_rtve) April 20, 2026
🗣️ "Tindrem persones regularitzades sense que puguin demostrar que no tenen antecedents penals al seu país d'origen"
📲 https://t.co/MrTxQlo94k pic.twitter.com/ENUn7iFZP9“
En les crítiques a la regularització, el portaveu del PP també destaca que "s'ha fet d'esquena a les comunitats autònomes i els ajuntaments" i que es queixen dels seus efectes, així com el "recel" que ha aixecat a la Unió Europea. "És una regularització absolutament irresponsable", ha conclòs.
L'alternativa que defensen des de les files populars és una "regularització personal individualitzada" i creuen que "la immigració és necessària i benvinguda, però de manera legal i ordenada".
Manca de pressupostos
Pel que fa a Catalunya, Santi Rodríguez ha criticat que hi hagi uns pressupostos prorrogats des del 2023. "Ja no ens escandalitzem de res. Veiem com normal que no hi hagi pressupostos", ha opinat el diputat popular.
"Mai tant com ara la política catalana ha estat sotmesa a la política espanyola", ha valorat davant del que considera una competició entre Junts i ERC per veure "qui treu més rendiment" al suport de Pedro Sánchez.
“☕ @santirodriguez critica que a Catalunya "ja no ens escandalitzem de res" després d'anys sense nous pressupostos | @PPCatalunya— Cafè d'idees (@cafedidees_rtve) April 20, 2026
🗣️ "Mai tant com ara la política catalana ha estat sotmesa a la política espanyola"
📲 https://t.co/MrTxQlo94k pic.twitter.com/XXu5SsEdrj“
Sobre els comptes d'aquest any, Rodríguez pronostica que PSC i ERC els pactaran després de les eleccions andaluses. "Estem davant del tripartit 3.0. Amb Esquerra i Comuns des de fora del Govern", ha afirmat el popular.
Un dels punts d'aquest possible pacte seria la cessió de la gestió aeroportuària a la Generalitat. Des del PPC consideren que seria un "error monumental" fragmentar Aena, però sí que són favorables a que el govern català "pugi participar en òrgans de decisió" per decidir rutes, vols i inversions.