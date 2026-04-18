Sánchez demana al progressisme "passar a l'acció" per "enfortir" la democràcia
- El president espanyol creu que és necessari reformar les Nacions Unides per fer-les més representatives, transparents i inclusives
- La Fira de Barcelona acull representants de 22 països per debatre propostes que permetin contrarestar l'auge de l'extrema dreta
El president del govern espanyol, Pedro Sánchez, ha instat aquest dissabte els líders progressistes a "passar a l'acció" per "enfortir" la democràcia. "No n'hi ha prou amb resistir", ha avisat el cap de l'executiu espanyol en la seva intervenció a la reunió de la iniciativa 'En defensa de la democràcia', que aplega a Barcelona dirigents progressistes d'una vintena de països.
Davant l'expansió ultra, Sánchez ha advertit del risc que la democràcia "es buidi per dins" mentre és "atacada des de fora" i ha insistit en la necessitat de reformar l'ONU per fer-la més representativa, transparent i inclusiva, ha dit Sánchez. "El context és clar, la democràcia no es pot donar per feta. Veiem atacs al sistema multilateral i una perillosa normalització de l'ús de la força", ha advertit el mandatari espanyol.
La trobada 'En defensa de la democràcia' reuneix al recinte de Fira de Barcelona de Gran Via representants de 22 països, entre els quals hi presidents i caps o sotscaps de govern. També hi participen vicepresidents i ambaixadors i alts representants de la UE i l'ONU. Entre els líders progressistes que han respost a la invitació de Pedro Sánchez hi ha el president del Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, el de Colòmbia, Gustavo Petro, el de l'Uruguai, Yamandú Orsi, el de Sud-àfrica, Cyril Ramaphosa, i la presidenta de Mèxic, Claudia Sheinbaum.
Precisament, s'esperava amb molt d'interès la trobada d'aquesta última amb Sánchez perquè és el primer cop des del 2018 que un cap d'Estat mexicà posa els peus a territori espanyol i a ningú se li escapa que les relacions diplomàtiques no han estat del tot fluïdes des que el país llatinoamericà va exigir disculpes pels abusos comesos per Espanya durant l'època colonial.
En arribar, Sheinbaum ha celebrat que es dugui a terme aquesta cimera i ha estat contundent sobre si la seva visita a Barcelona posa fi a les tensions diplomàtiques amb Espanya. "No hi ha crisi diplomàtica, mai n'hi ha hagut. El que és molt important és que es reconegui la força dels pobles originaris per a la nostra pàtria", ha dit en una atenció als mitjans de comunicació. Estava prevista una trobada personal entre Sánchez i Sheinbaum, però segons la Moncloa finalment no s'ha produït.
Trobada progressista
En paral·lel a la cimera 'En defensa de la democràcia', Barcelona acull aquest cap de setmana una altra gran cita de nivell internacional, com és la primera edició de la Mobilització Global Progressista. Es tracta d'una cimera promoguda per les plataformes polítiques de la Internacional Socialista (IS), el Partit dels Socialistes Europeus (PSE) i l'Aliança Progressista (AP) "per defensar les alternatives d'esquerres davant de les polítiques conservadores", asseguren els organitzadors.
La previsió inicial era reunir més de 3.000 assistents i més de 100 partits polítics de tot el món. El president Pedro Sánchez i el mandatari brasiler Lula da Silva seran els encarregats de tancar la cita aquest dissabte a la tarda. Abans també està prevista una intevenció del president de la Generalitat, Salvador Illa.