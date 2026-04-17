Sánchez converteix Barcelona en l'epicentre mundial de les polítiques progressistes
- La trobada reunirà líders de més de 15 països per reforçar el multilateralisme i fer front a l’avenç de la ultradreta al món
- Entre els participants hi ha el president del Brasil, Lula da Silva, i de Colòmbia, Gustavo Petro, i líders europeus i llatinoamericans en diverses cimeres paral·leles
Barcelona serà l’escenari aquesta setmana d’una gran trobada de dirigents progressistes internacionals liderada per Pedro Sánchez. La cimera, sota el nom de Mobilització Global Progressista, tindrà lloc a Fira de Barcelona els dies 17 i 18 d’abril i vol consolidar un front comú davant el que el president espanyol ha qualificat com una “creixent onada de la ultradreta”, en referència especialment a les polítiques impulsades pel president dels Estats Units, Donald Trump.
Des del PSOE defineixen la trobada com “una mobilització històrica per a un moment històric”, i la presenten com una oportunitat perquè Espanya reforci el seu lideratge internacional en defensa del multilateralisme, la democràcia i els drets fonamentals.
Una plataforma internacional per reforçar l'agenda progressista
La iniciativa està promoguda conjuntament per la Internacional Socialista, el Partit dels Socialistes Europeus i l’Aliança Progressista. Segons els organitzadors, la trobada servirà per establir les bases “d’una alternativa necessària a les forces conservadores i d’extrema dreta” i per fer visibles “solucions progressistes creïbles”.
La cita reunirà representants de més de 15 països, entre els quals destaquen el president del Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva; el president de Colombia, Gustavo Petro, el president sud-africà Cyril Ramaphosa i el president del Consell Europeu, António Costa.
Petro participarà en el nou format d’Els Desayunos
En el marc de la cimera, el president colombià Gustavo Petro serà entrevistat aquest divendres al nou format de ‘Los Desayunos’, una producció conjunta de RTVE i EFE des del recinte firal de Gran Via.
L’entrevista anirà a càrrec dels periodistes Pepa Bueno, Juan Tato i Emilia Pérez, i abordarà l’actualitat política, econòmica i social de Colòmbia, d’Amèrica Llatina i el context geopolític global.
Barcelona acull també una reunió en defensa de la democràcia
Coincidint amb la cimera progressista, Barcelona serà seu de la VI Reunió en Defensa de la Democràcia, amb la participació de diversos líders llatinoamericans. A més de Lula i Petro, també hi participaran la presidenta de Mèxic, Claudia Sheinbaum, i el president de l’Uruguai, Yamandú Orsi.
La visita de Sheinbaum es llegeix com un gest de distensió diplomàtica entre Espanya i Mèxic després de mesos de tensions institucionals.
Cimera bilateral entre Espanya i el Brasil
La capital catalana també acollirà aquest 17 d’abril una cimera bilateral entre Espanya i el Brasil, presidida per Pedro Sánchez i Lula da Silva. La reunió servirà per formalitzar acords en àmbits econòmics, socials, tecnològics i digitals, amb la participació d’una desena de ministres de cada govern.
La trobada reforça la sintonia entre tots dos mandataris, que en els darrers mesos han defensat conjuntament una sortida diplomàtica als conflictes internacionals i una agenda compartida de cooperació.