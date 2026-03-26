Casadevall descarta un front d'esquerres "purament electoralista": "Dona més espai a l'extrema dreta"
El secretari general de la CUP, Non Casadevall, ha rebutjat que la seva formació se sumi a una aliança d'esquerres tant a Catalunya com a l'Estat. "Descartem un front purament electoralista", ha afirmat en referència a les propostes de Gabriel Rufián o Joan Tardà.
En una entrevista al 'Cafè d'idees' de La 2CAT i Ràdio 4, Casadevall ha assegurat que aquest front "genera més desafecció i dona més espai a l'extrema dreta". "La gent no entén què estem fent", ha argumentat, a la vegada que ha afegit: "La nostra aposta institucionalista no és governar per governar".
🗣️ "Genera més desafecció i dona més espai a l'extrema dreta, perquè la gent no entén què estem fent"
L'exemple de candidatura unitària que s'ha produït a Igualada amb Esquerra, Comuns i CUP, el portaveu anticapitalista ho limita a l'àmbit local on "cada municipi fa la seva lectura". En aquest sentit, ha explicat que les coalicions són "projectes amplis des de la base" on participen agents socials i activistes.
En tot cas, el front d'esquerres en l'àmbit estatal queda totalment descartat des de la CUP. "Una proposta per apuntalar l'Estat espanyol de les suposades esquerres no resol els problemes que nosaltres tenim", ha asseverat Casadevall.
Demana una política d'habitatge "proactiva" al Govern
El secretari general de la CUP ha carregat contra el president Salvador Illa per pronunciar-se sobre el desnonament d'aquest dimecres al bloc de Sant Agustí del barri de Gràcia a Barcelona. "Vaig sentir una mica de vergonya que el meu president es limiti a fer un tuit, en comptes de gestionar i fer una política proactiva per solucionar això. Aquest desnonament l'atura la mobilització popular", li ha retret.
🗣️ "Vaig sentir una mica de vergonya que el meu president es limiti a fer un tuit. El desnonament l'atura la mobilització popular"
Des de la CUP li demanen a Illa que respongui a la proposta de llei de la CUP per aturar les compres especulatives i que prohibeix la compra de segones residències en zones tensionades. "Solucionem primer la residència habitual i permanent", ha defensat Casadevall. També ha criticat que s'hagi intentat caricaturitzar aquesta mesura i ha assegurat que ho demana "una àmplia capa de la població" en llocs com el Pirineu o l'Escala.
Reclama a Illa "una proposta realista pel país"
El coportaveu anticapitalista ha reclamat a l'executiu català "una proposta realista pel país" i els ha acusat de repetir "les velles fórmules". "És incapaç d'aprovar uns pressupostos per tercer any consecutiu, de donar resposta a la comunitat docent i a les demandes que té la pagesia, de gestionar el sistema de transport públic", li ha retret. "Cada vegada és el govern de menys persones", ha criticat i ha apuntat que "la gent està enfadada i mobilitzada".
☕ @noncasadevall reclama una "proposta realista" a l'Executiu català | @cupnacional
"Ens porta més desafecció, la sensació que la gent no se l'està atenent i donant resposta", ha assenyalat el dirigent anticapitalista. A la vegada, ha criticat les mesures anticrisi dels governs espanyol i català. "Com pot ser que la proposta estrella d'un govern d'esquerres sigui rebaixar impostos", ha qüestionat.
La recepta de la CUP davant els efectes econòmics de la guerra a Orient Mitjà és topar els preus dels carburants, l'energia i els aliments, així com una moratòria dels desnonaments, dels increments de preu dels lloguers i la pròrroga dels contractes.
Junts fa "política d'extrema dreta"
Casadevall ha carregat contra Junts perquè considera que "fa de dreta fent política d'extrema dreta" amb qüestions com l'habitatge o la prohibició del burca. "Se centra més a vigilar que no l'avanci l'extrema dreta a fer polítiques centrades en les persones", ha criticat en referència a Aliança Catalana.
🗣️ "Està comprant marcs de l'extrema dreta. Se centra més a vigilar que no l'avanci que fer polítiques centrades en les persones"
El dirigent anticapitalista ha negat que la CUP també compri "marcs de l'extrema dreta" en els municipis com en l'enduriment dels requisits per empadronar-se a Girona o les demandes contra la multireincidència des de Berga. "A nivell local estem fent propostes transformadores", ha defensat i ha assegurat que han conversat amb els alcaldes Lluc Salellas i Ivan Sànchez que rebutgen aquestes acusacions.
🗣️ "Sí que veig que els està comprant Junts i en alguns moments Esquerra Republicana"
Pel que fa a Aliança Catalana, des de la CUP rebutgen que es consideri com un partit independentista perquè "fa molt de temps que no parla de la independència". En aquest sentit, Casadevall ha puntualitzat: "Parla de l'Islam i de la immigració, fa temps que no assenyala que el nostre principal problema és l'Estat espanyol".