Una mare denuncia agressions reiterades al seu fill per part d'un professor
- L'Altaveu conversa amb la mare, que ha presentat denúncia als Mossos i ja ha canviat el nen d'escola
Un professor de religió de l'escola Sagrado Corazón de Barcelona, al barri de Sarrià-Sant Gervasi, ha estat denunciat per presumptes agressions físiques a un alumne del centre amb trastorn per dèficit d’atenció greu. Els fets, segons la denúncia a la qual ha tingut accés l'Altaveu, s’haurien produït durant l’any 2023 i en repetides ocasions també el 2026.
El cas s'ha posat en coneixement dels Mossos d’Esquadra, així com del Síndic de Greuges i del Consorci d’Educació de Barcelona, perquè investiguin el que hauria passat dins del centre educatiu.
La mare ha canviat el fill d'escola
El dia que va fer prendre mesures a la mare del menor, de només 11 anys, va ser el 5 de febrer d’aquest mateix any. Aquell dia, quan el va anar a buscar a la porta de l'escola, se'l va trobar plorant, amb marques als braços i assegurant que no volia tornar al centre. "El nen va sortir aterrit, amb una crisi de pànic espantosa i les marques als braços", ha explicat la denunciant, Yamiled Guzman, l'Altaveu de La2Cat.
“No hi va haver sancions ni res que evités que tornés a passar“
En un primer moment, la família va acordar amb l’escola que aquest professor no tornés a fer classe al menor, un compromís que presumptament no s’hauria complert, ja que aquest docent hauria impartit dues assignatures al nen durant aquest curs. "No hi va haver sancions ni res que evités que tornés a passar... Tinc relats de companyes i mares que diuen que als seus fills els va passar el mateix amb aquest personatge", denuncia la mare. De fet, Guzman assegura que el nen va patir una "revictimització" arran de les suposades mesures implementades per l'escola.
Finalment, l’alumne ha estat retirat del centre educatiu i reubicat en un altre, mentre es tramiten les denúncies i s’espera que les autoritats competents aclareixin els fets. El cas continua obert i pendent d’investigació. "Vull fer una crida a la reflexió a les institucions i centres educatius on es produeixi aquest tipus d'assetjament", expressa Yamiled Guzman. Una situació que, assegura, no s'hauria de tolerar: "Que això li pugui estar passant a altres nens... I que no es prenguin les mesures de protecció a temps..."
El programa de les tardes a La2cat s'ha posat en contacte amb la direcció del centre escolar per obtenir la seva versió, però aquesta s'ha negat a fer declaracions al respecte.