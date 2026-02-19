Els orígens d'Antonio Díaz, El Mago Pop: de Badia del Vallès al món
- Antonio Díaz, l’il·lusionista més conegut del país, va créixer a Badia del Vallès
Totes les llegendes tenen un origen. El Mago Pop ha viatjat per tot el món amb els seus espectacles de màgia; ha comprat dos teatres, un a Barcelona i l’altre als Estats Units; però el seu punt de partida és a Badia del Vallès. Aquesta ciutat amb poc més de 50 anys d’història, fundada per acollir un bon gruix d’immigrants obrers provinents de la resta d’Espanya i per reallotjar famílies que vivien en condicions precàries a l’àrea metropolitana, ha vist créixer l'il·lusionista més conegut de casa nostra.
Antonio Díaz va passar la seva infància en una habitació que donava a l’autopista, al pis on vivia amb la seva família. Segons la seva mare, Nieves Cascajosa, l'interès per la màgia apareix des de ben petit, quan tenia tan sols quatre anys. "Assajava al meu llit i el "gotelé" era el meu públic", comenta el mag al programa Pla seqüència. Ara, l’han vist sobre l'escenari celebritats com Serena Williams, Stephen Hawking, que el va marcar especialment, o Lionel Messi.
Els primers trucs amb el veí de davant
Si totes les llegendes tenen un origen, molts protagonistes tenen, també, un mentor. El mestre més antic d'El Mago Pop és Adolfo Márquez, un veí del bloc de davant de Badia i la primera persona que li va ensenyar alguns trucs de màgia. Márquez explica al programa presentat per Jordi Basté que, al principi, eren molt senzills, perquè només era un nen, però Díaz era insistent: “No parava de demanar, era una esponja. Sempre en volia més, i més.”
Un altre referent indiscutible, en termes de suport, és la mateixa mare de l'il·lusionista. Nieves Cascajosa va ser la primera espectadora dels shows de màgia més enllà de les parets de la seva habitació. L'il·lusionista “li feia jocs tot el dia” i ella, segons diu, tenia una paciència infinita. La seva mare desenvolupa que ella s’asseia al sofà i el mirava, fins que un dia el seu fill la va sorprendre de debò.
Ja fa uns anys que el Mago Pop no viu a Badia del Vallès. La ciutat ha canviat prou des que era petit. Al pis on vivia la seva família, ara hi viu Eros Rebollo, un altre veí de la ciutat. El bar que hi havia a sota de casa seva ja no té els mateixos propietaris. I l’auditori on, de fet, va començar a fer teatre quan era adolescent, ara es diu Auditori Antonio Díaz - El Mago Pop. La que va ser alcaldessa del municipi i actual consellera del Govern de la Generalitat, Eva Menor, també participava en les obres de teatre. "Ell pujava a l'escenari i ja es veia la fusta d'artista", comenta Menor.
Díaz va incorporar la màgia, per primer cop, en una representació al teatre de Badia d'Antaviana, una obra basada en textos de Pere Calders. En aquell moment es preparava per estudiar a l'Institut del Teatre, d'on és llicenciat en art dramàtic: "Tenia clar que si volia fer màgia havia de tenir eines com a actor, perquè jo era tímid."
L'exalcaldessa va organitzar la ciutat perquè, el dia que li posaven el nou nom a l'auditori, el mag tingués tota la gent que l’estimava ben a prop. Qui no s’esperava que pogués formar part de la cerimònia era el seu pare que, en aquell moment, l’any 2022, estava en tractament de quimioteràpia. Eren les seves últimes setmanes de vida. Díaz explica que, a l'escenari, ell no podia veure qui hi havia entre el públic, però que ja s’havia fet a la idea que el seu pare no hi podria assistir. Quan es van encendre els llums i el va veure, es va posar a plorar. Finalment, malgrat les circumstàncies, va poder estar present. A la placa de l’entrada del teatre, a més del seu nom, s’hi llegeix: “Badia del Vallès. La ciutat on res és impossible.”