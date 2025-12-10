El Mago Pop anuncia una gira mundial en estadis i revifa 'Mar i Cel' al Teatre Victòria
- L’il·lusionista de Badia del Vallès iniciarà el 2027 un macroespectacle que arrencarà al Santiago Bernabéu i culminarà al nou Spotify Camp Nou
- Antonio Díaz compra els drets de Mar i Cel, crea uns nous premis europeus de teatre i mantindrà 'Nada es imposible' en exclusiva al Teatre Victòria
Aquell nen de Badia del Vallès que manipulava cartes amb la timidesa dels onze anys i la determinació dels prodigis ha tornat a sacsejar el món de l’espectacle. Antonio Díaz, el Mago Pop, que ha teletransportat persones, ha detingut el temps i ha omplert teatres d’arreu del planeta, fa ara un salt inèdit en la història de la màgia.
Després d’una dècada conquerint escenaris, l’il·lusionista apunta encara més amunt: omplir estadis de futbol i competir en espectacularitat amb els grans shows musicals, en la línia dels seus referents. Si fa gairebé 30 anys assegurava a RTVE que el seu mirall era Juan Tamariz, ara matisa l’evolució del seu estil: “Té més a veure amb Copperfield o Houdini, coses de grans dimensions”.
La gira començarà el 2027 al Santiago Bernabéu i clourà, anys després, al Camp Nou, on posarà punt final a la seva carrera. Un repte titànic que, diu, li treu la son: “Hi ha moltes il·lusions que tinc moltes ganes de veure quina serà la reacció de la gent, perquè penso de veritat que serà l’espectacle de màgia més gran que he fet mai”.
D'altra banda, el seu espectacle estrella, 'Nada es imposible', es mantindrà en exclusiva al Teatre Victòria durant tres mesos l'any.
Una gira mundial per estadis
Antonio Díaz és conscient del salt que implica fer màgia davant de tantes persones. “Fer un espectacle de màgia en un estadi és un repte molt gran perquè no s’ha fet mai. Hem de ser capaços de commoure 80.000 desconeguts envoltats de llum, mòbils i mirades per tot arreu”, ha afirmat.
La primera parada serà al camp del Reial Madrid, un escenari que el mag ha admès que li fa “moltíssima il·lusió”, tot i declarar-se obertament culer. En plena presentació, Joan Laporta l’ha interromput i tots dos han compartit un intercanvi de bromes en què el president del Barça li ha retret que estava “fent un Figo”. L'il·lusionista li ha tornat la jugada anunciant que el tancament de la gira tindrà lloc, precisament, a Barcelona, al nou Spotify Camp Nou.
‘Mar i Cel’ torna al Teatre Victòria
El Mago Pop també comprarà els drets de 'Mar i Cel', després de l’adeu definitiu de Dagoll Dagom. L’obra, explica, forma part de la seva vida i de la de Catalunya: “Com a enamorat del teatre, no podia deixar que desaparegués”.
El muntatge retornarà al Teatre Victòria –des de fa cinc anys de la seva propietat– amb l’objectiu de prolongar-ne l’impacte i exportar-lo internacionalment. “Té una qualitat increïble i res a envejar a Broadway. Es mereix que el vegin de tot arreu del món”, ha defensat l’il·lusionista.
Neixen els Broadway World Europe Awards
En una aposta per situar Barcelona al mapa internacional de les arts escèniques, Antonio Díaz ha anunciat la creació dels Broadway World Europe Awards, uns premis destinats a donar visibilitat al teatre europeu. “El teatre no té el ressò de la música o del cinema. Aquests premis ajudaran moltes produccions a obrir camí cap a Broadway”.
La primera gala se celebrarà el 2026 a la capital catalana amb retransmissions internacionals i la voluntat de consolidar-se ràpidament com un festival referent.