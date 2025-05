Badia del Vallès: la ciudad que se hizo a sí misma

Badia del Vallès nació con el nombre de Ciutat Badia hace 50 años: un barrio compartido entre Cerdanyola y Barberà del Vallès, apenas a 20 minutos de Barcelona. Hoy sus vecinos están de aniversario. Pero llegar hasta aquí no ha sido fácil.

Lo que se concibió, por parte del Ministerio de la Vivienda, en la última época franquista, como una ciudad dormitorio para funcionarios, se inauguró con muchas carencias: era una urbanización de rascacielos con más de 5.000 viviendas y familias, pero con apenas servicios.

En 1994 cambió de nombre, y consiguió convertirse en un municipio independiente, con su Ayuntamiento propio. Una exigencia de los vecinos que veían cómo las ciudades de las que dependían, se olvidaban de ellos. Así comenzó todo: los barrenderos no barrían sus calles. Así que los vecinos, escoba en mano, salieron a barrer. Esa fue una de las cientos de luchas que iniciaron: porque sus ciudadanos tuvieron que reclamar en las calles todo aquello que consideraron indispensable para poder tener una vida digna: escuelas, ambulatorios, transporte o tiendas.

En los años 80, igual que en otros suburbios metropolitanos, la droga golpeó fuerte. Eso, y el origen obrero e inmigrante de la mayoría de sus vecinos, fue el caldo de cultivo ideal para que a aquél suburbio de la corona metropolitana le cayese encima una mala fama que persigue a sus vecinos todavía hoy, allá donde van. Por ese motivo, en parte, hay gente joven que se va de la ciudad. No en vano, algunos vecinos reconocen que se han sentido discriminados al decir en qué ciudad viven.

Aunque estaban destinados a familias trabajadoras con hijos y necesidad habitacional, no se respetó ese principio en todos los casos. “Daban pisos a gente que no lo necesitaba”, porque ya tenían algún piso en otro lugar, y utilizaban el de Badia como segunda residencia. O se concedían algunos a funcionarios que nunca vinieron a vivir aquí.

Es el caso de Isabel y Juan, que criaron aquí a sus hijos. Él fue uno de los que más lucharon por conseguir poner en marcha el equipo de fútbol de la ciudad, del que, con el tiempo, saldrían jugadores tan conocidos com o Carlos y Sergio Busquets . Ella hoy forma parte de la junta que organiza las actividades para los más mayores. Isabel reconoce que la entrega de pisos no fue del todo limpia .

En un primer momento, todas las viviendas fueron concebidas como pisos de protección oficial durante sus primeros 50 años. Esto obligaba, por un lado, a que aquellos que compraran los inmuebles no tuviesen una capacidad adquisitiva alta, y por el otro, evitaba que se especulase con las viviendas. No podían venderse ni alquilarse por un precio fijado por el mercado, sino que debía tenerse en cuenta siempre el precio fijado por la administración y la capacidad económica de los compradores.

En origen, la mayoría de los vecinos de Badia eran familias numerosas . Hoy, los padres siguen viviendo allí, pero los hijos se han ido . No hay oferta de pisos en la ciudad, así que han tenido que buscar vivienda fuera. Además, no hay trabajo, no hay industria, y hay pocos servicios , por lo que la ciudad no se hace del todo atractiva para las nuevas generaciones. Y esa fama de la que hablábamos, tampoco acompaña.

Orgullo badiense

Los badienses sienten orgullo. Orgullo de clase, y orgullo de ciudad. Rafael Álvarez Díaz, nos enseña orgulloso la carta con la que el Ministerio de la Vivienda le comunicó que le habían adjudicado el piso que compartió con su esposa hasta que ella falleció, hace poco.

Carta original de concesión de la vivienda oficial en la que entonces era Ciudad Badía. Repor

Durante todos estos años ha reclamado ascensor, cementerio o que pusieran barreras acústicas para evitar el ruido de la autopista. Le preguntamos si se lleva en la sangre, aquí, en Badia, esto de luchar. "Sí. Porque lo he mamao. De mi padre, de mi madre. He tenido que luchar por mis 12 hermanos. Soy un republicano que ha luchado por sus vecinos y que sigo luchando hasta que no esté enterrado", asegura. Cree que los jóvenes no comparten esos ideales: "Hemos pasado de una época en la que no hemos tenido nada, a que se les de todo. Es una pena, no valoran nada".

Rafael Álvarez Díaz, vecino de Badia del Vallès, durante la entrevista. Repor

“Yo salgo a pasear por la noche y nunca me ha pasado nada“

Pero, para ser justos, muchos niños son plenamente conscientes del esfuerzo de sus abuelos. Como Rocío, que nos lo cuenta con una claridad meridiana: "Los mayores tuvieron que luchar para conseguir que hubiese médico, colegios y tiendas, porque si no, aquí, no habría nada".

Niñas en una reunión del Consell d'Infants. Repor

A algunos de los mayores, les resulta doloroso que, a medida que crecen, los hijos se vayan de la ciudad porque se dejen influenciar por una mala fama en cuyo origen hay una clara discriminación clasista. Muchos reconocen que han tenido malas experiencias al decir dónde vivían. Siempre les han hecho de menos por el simple hecho de ser de Badia. Y no lo entienden. "Yo salgo a pasear por la noche y nunca me ha pasado nada", nos dice una vecina. Los más pequeños consideran que lo mejor que tiene su ciudad es que todos se conocen. Y lo peor: que es pequeña y que le faltan cosas.