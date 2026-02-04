Enlaces accesibilidad
Lluís Llach: "Aliança és una creació per intentar bloquejar l'independentisme"

  • El president de l'ANC assegura que l'aparició d’Aliança Catalana respon a una estratègia per impedir majories sobiranistes
  • Llach també carrega contra el “tracte colonial” de l’Estat en matèria d’infraestructures i posa en dubte el traspàs de Rodalies
El president de l’ANC, Lluís Llach, afirma que l’existència d’Aliança Catalana no és casual i que respon a interessos concrets per debilitar el moviment independentista. "És una producció molt a favor d’impedir majories independentistes", ha dit, i ha afegit que el discurs de la formació barreja l’alliberament nacional amb plantejaments que qualifica de “parafeixistes”. "Em sap greu perquè l'alliberament de Catalunya no s'havia barrejat mai amb el feixisme", ha asseverat.

En una entrevista al 'Cafè d'idees' de La 2 i Ràdio 4, Llach ha analitzat el moment actual de l’independentisme i ha reconegut una forta decepció ciutadana. Ha assenyalat directament Carles Puigdemont i Oriol Junqueras com a principals responsables: “La gent està decebuda sobretot amb els independentistes”.

Segons ell, els partits s’han convertit en “bombolles parlamentàries endogàmiques” i “empreses de col·locació”, fet que dificulta una renovació democràtica real.

El president de l’ANC ha explicat que va abandonar el Consell de la República arran de l’aprovació de la llei d’amnistia. “És rentar la cara a un sistema que després no l’aplica”, ha dit, i ha denunciat que l’Estat viu “un cop d’estat judicial que fa nou anys que dura”.

Rodalies, símbol del "tracte colonial"

Llach ha situat la crisi de Rodalies com “l’acta notarial de com ens tracta l’Estat espanyol a nivell d’infraestructures”. Segons el president de l’ANC, la desinversió és estructural i ve de lluny: “És un empobriment conscient en tots els terrenys, però Rodalies de cop i volta ha petat del tot”.

En aquest sentit, ha assegurat que tant governs del PP com del PSOE han mantingut la mateixa dinàmica i ha denunciat que Catalunya aporta molts més recursos dels que rep. “Som una de les societats més dinàmiques d’Europa i, malgrat això, ens empobreixen”, ha remarcat.

Dues manifestacions i un mateix conflicte

Sobre la doble convocatòria de manifestacions per la crisi de Rodalies del pròxim dissabte, Llach ha lamentat la "sobreprogramació" d’una protesta a la tarda, cinc hores després de la convocada per l’ANC i el Consell de la República. “Dins del món autonomista la solució només seran esparadraps de mala qualitat”, ha advertit.

Tot i això, ha defensat que la manifestació del matí vol ser “de país i unitària”, i ha negat que l’ANC vulgui excloure ningú: “Si hi volen venir no independentistes, que vinguin”.

Desconfiança pel traspàs i el nou finançament

El representant independentista ha mostrat un fort escepticisme sobre el traspàs de Rodalies a la Generalitat. “No veig cap voluntat de l’Estat espanyol de cedir els trens”, ha afirmat, tot posant com a exemple que l’Estat tampoc vol traspassar infraestructures com aeroports o AENA.

També ha criticat el nou model de finançament que s’està negociant: “No el veig per massa enlloc. Els economistes bons ens diuen que és xavalla”, ha sentenciat.

Migració i discurs de l’esquerra

Finalment, Llach ha admès que una de les grans mancances de l’esquerra ha estat no obrir el debat sobre la gestió de la immigració. “Mai s’ha volgut debatre com racionalitzem l’entrada de migrants”, ha afirmat, i ha advertit que aquest buit ha estat aprofitat per l’extrema dreta.

