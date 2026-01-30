Santiago Niño-Becerra: "El PIB creix, però al carrer no arriba"
- L'economista creu que el nou sistema de finançament és "un retoc de la LOFCA" que no solucionarà el dèficit fiscal
L'economista Santiago Niño-Becerra ha assegurat que els ciutadans no noten la pujada de l'economia espanyola. "El PIB creix, però al carrer no arriba", ha afirmat en una entrevista al 'Cafè d'idees' de La 2 i Ràdio 4.
El catedràtic assenyala que el PIB es manté per sota de la mitjana europea a causa de la baixa productivitat per una economia massa centrada en el turisme i l'oci. "El valor que generen aquestes activitats que ocupen moltes persones és molt baix", ha argumentat.
El professor universitari ha afirmat que la productivitat d'Espanya en l'actualitat és la mateixa que França o Suècia l'any 1996. A més, ha carregat contra els últims governs perquè diu "la desigualtat està empitjorant any rere any".
Un SMI adaptat a la regió i l'empresa
Sobre l'augment del Salari Mínim Interprofessional (SMI) acordat aquest dijous entre govern i sindicats, Niño-Becerra ha criticat que sigui una "decisió política aplicable a tota Espanya i a totes les empreses". En aquest sentit, planteja que s'adapti a cada regió i a la comptabilitat de cada empresa.
"El nivell de preus de Sant Sebastià no és el mateix que el de Badajoz. Hauria d'estar adaptat al nivell de preus de cada zona", ha emfatitzat sobre aquesta desigualtat del cost de la de cada territori.
"Hi ha empreses que no podran pagar aquest SMI", ha assegurat davant un salari mínim que s'apuja a 1.221 euros en 14 pagues. Per aquest motiu, aposta que es tingui en compte les finances de cada empresa.
El nou finançament manté la problemàtica
Pel que fa al nou finançament on Catalunya rebrà fins a 4.700 milions d'euros, Niño-Becerra creu que es tracta d'un "retoc de la LOFCA". "Amb cinc anys, Catalunya rebrà l'equivalent al dèficit d'un any. Els ingressos pujaran, però la problemàtica continuarà", pronostica.
L'economista és partidari d'una "redefinició integral" del sistema de finançament. Segons el seu punt de vista, caldria fer plans d'inversió en les regions menys riques.
Niño-Becerra admet que no hi ha voluntat política perquè es xocarien amb "interessos locals". "L'única forma seria si des de Brussel·les arriba l'ordre", ha assenyalat.
Sobre el model actual, l'economista ha criticat que no es faci cap auditoria amb els diners que es transfereixen cada any des de les comunitats més riques a les més pobres.