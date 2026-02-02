José Manuel Albares, sobre el català a Europa: "Estem avançant a bon ritme"
- El ministre d'Assumptes Exteriors defensa l'exèrcit europeu per preservar el nostre "model de vida": "L'extrema dreta ens ataca"
El ministre d'Assumptes Exteriors, la Unió Europea i Cooperació, José Manuel Albares, confia que el català serà un idioma oficial a la UE. "20 països ja han dit que sí i en queden 7 que mai han dit que no. És una qüestió de temps", ha puntualitzat.
En una entrevista al 'Cafè d'idees' de La 2 i Ràdio 4, Albares considera que el rebuig a l'oficialitat "seria discriminatori per a Espanya" perquè apunta que hi ha països com Malta i Irlanda que tenen més d'una llengua oficial reconeguda. "Estem avançant a bon ritme", ha deixat clar, davant del fet que l'assumpte no s'ha retirat del Consell d'Assumptes Exteriors de la Unió i la mesura "està prevista en els tractats".
“☕ José Manuel Albares assegura que estan "avançant a bon ritme" perquè el català sigui oficial a Europa i lamenta que el PP no ho defensi | @jmalbares @MAECgob— Cafè d'idees (@cafedidees_rtve) February 2, 2026
🗣️ "És anar contra la constitució, és anar en contra dels espanyols"
📲 https://t.co/MrTxQlnBeM pic.twitter.com/yciQGKeEbY“
El titular d'Exteriors ha lamentat que el PP es mantingui contrari a l'oficialitat del català. "És anar contra la Constitució i contra els espanyols". També ha criticat que el partit liderat per Alberto Núñez Feijóo "ha fet tot el que ha estat a les seves mans perquè això no sigui aprovat". En aquest sentit, ha recriminat que s'hagi dedicat a trucar als governs del seu mateix grup polític europeu "perquè, literalment, ho congelin".
"Sense el PP ho aconseguirem", ha afirmat Albares, però no ha pronosticat cap data.
“☕ José Manuel Albares creu que el PP ha fet tot el possible perquè el català no sigui oficial a Europa | @jmalbares @MAECgob— Cafè d'idees (@cafedidees_rtve) February 2, 2026
🗣️ "Sense el PP ho aconseguirem"
📲 https://t.co/MrTxQlnBeM pic.twitter.com/bdfsObgi3C“
Exèrcit europeu i més integració
Sobre la situació geopolítica internacional, el ministre d'Exteriors defensa que Europa avanci cap a una major integració com la unió de capitals i en seguretat cap a la construcció d'un exèrcit europeu. "Els Estats Units ens conviden a prendre molt més el nostre destí a les nostres mans", ha remarcat davant els posicionaments del president Donald Trump.
Albares apunta que estem davant la "ruptura de l'ordre internacional" on "els agressors comencen a proliferar" amb un retorn a l'ús de la força. Per aquest motiu, advoca que l'exèrcit europeu ha de servir per preservar el nostre "model de vida". "L'extrema dreta ens ataca des de fora i des de dins", ha afirmat davant uns partits d'extrema dreta europeus que diu que volen "27 estats dèbils i dividits a qui serà més fàcil imposar la coerció".
“☕ José Manuel Albares defensa l'exèrcit europeu per preservar el nostre "model de vida" davant la "ruptura de l'ordre internacional" | @jmalbares @MAECgob— Cafè d'idees (@cafedidees_rtve) February 2, 2026
🗣️ "Els agressors comencen a proliferar. L'extrema dreta ens ataca des de fora i des de dins"
📲 https://t.co/MrTxQlnBeM pic.twitter.com/BLVXaeAfc3“