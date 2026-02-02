Enlaces accesibilidad
José Manuel Albares, sobre el català a Europa: "Estem avançant a bon ritme"

  • El ministre d'Assumptes Exteriors defensa l'exèrcit europeu per preservar el nostre "model de vida": "L'extrema dreta ens ataca"
El ministre d'Assumptes Exteriors, la Unió Europea i Cooperació, José Manuel Albares, confia que el català serà un idioma oficial a la UE. "20 països ja han dit que sí i en queden 7 que mai han dit que no. És una qüestió de temps", ha puntualitzat.

En una entrevista al 'Cafè d'idees' de La 2 i Ràdio 4, Albares considera que el rebuig a l'oficialitat "seria discriminatori per a Espanya" perquè apunta que hi ha països com Malta i Irlanda que tenen més d'una llengua oficial reconeguda. "Estem avançant a bon ritme", ha deixat clar, davant del fet que l'assumpte no s'ha retirat del Consell d'Assumptes Exteriors de la Unió i la mesura "està prevista en els tractats".

El titular d'Exteriors ha lamentat que el PP es mantingui contrari a l'oficialitat del català. "És anar contra la Constitució i contra els espanyols". També ha criticat que el partit liderat per Alberto Núñez Feijóo "ha fet tot el que ha estat a les seves mans perquè això no sigui aprovat". En aquest sentit, ha recriminat que s'hagi dedicat a trucar als governs del seu mateix grup polític europeu "perquè, literalment, ho congelin".

"Sense el PP ho aconseguirem", ha afirmat Albares, però no ha pronosticat cap data.

Exèrcit europeu i més integració

Sobre la situació geopolítica internacional, el ministre d'Exteriors defensa que Europa avanci cap a una major integració com la unió de capitals i en seguretat cap a la construcció d'un exèrcit europeu. "Els Estats Units ens conviden a prendre molt més el nostre destí a les nostres mans", ha remarcat davant els posicionaments del president Donald Trump.

Albares apunta que estem davant la "ruptura de l'ordre internacional" on "els agressors comencen a proliferar" amb un retorn a l'ús de la força. Per aquest motiu, advoca que l'exèrcit europeu ha de servir per preservar el nostre "model de vida". "L'extrema dreta ens ataca des de fora i des de dins", ha afirmat davant uns partits d'extrema dreta europeus que diu que volen "27 estats dèbils i dividits a qui serà més fàcil imposar la coerció".

