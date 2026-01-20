Els experts demanen prudència per esbrinar les causes de l'accident ferroviari d'Adamuz
- S'investiga si un tram de via seccionat és la causa o una conseqüència del descarrilament del tren Iryo
Dos dies després del tràgic accident ferroviari d'Adamuz, es manté la incògnita de quina ha estat la causa que va portar al tren Iryo a descarrilar només els seus últims dos vagons amb la conseqüència que fos envestit per un tren Alvia en sentit contrari. En el Cafè d'Idees amb Gemma Nierga, els experts demanen prudència a l'hora d'especular sobre l'origen del sinistre quan encara s'estan recopilant proves en el lloc dels fets.
Les úniques causes que ja es poden desestimar són l'error humà i l'excés de velocitat, ja que els dos trens circulaven per sota de la velocitat indicada de 250 km/h pel tram d'Adamuz. Per a Joan Salmerón, director de Terminus, les investigacions se centren ara en la via després que alguns mitjans apuntessin a la falta d'un fragment com a possible desencadenant del descarrilament del tren Iryo. "Hem d'esclarir si el trencament és causa o conseqüència", ha afirmat Salmerón, en sintonia amb les declaracions que ha fet prèviament el ministre de Transports Óscar Puente.
“☕ @JoanCSalmeron, director de @terminuscet, explica que les investigacions de la tragèdia d'Adamuz se centren en la via, per bé que "hi ha totes les vies obertes"— Cafè d'idees (@cafedidees_rtve) January 20, 2026
🗣️ "Hem d'esclarir si el trencament és causa o conseqüència"
📲 https://t.co/MrTxQlnBeM pic.twitter.com/Q1ySCNovL7“
Per altra banda, l'enginyer industrial Manel Villafante ha descartat que un tram de via trencat hagi estat la causa de l'accident d'Adamuz. "Totes les causes van en la relació entre els trens i la via", ha indicat Villafante, i ho ha argumentat amb el fet que just 15 minuts passés un tren pel mateix punt i no detectés cap incidència.
“☕ L'enginyer industrial Manel Villafante descarta l'excés de velocitat, l'error humà o un tram de via trencat com a causes de l'accident d'Adamuz— Cafè d'idees (@cafedidees_rtve) January 20, 2026
🗣️ "Totes les causes van en la relació entre els trens i la via"
📲 https://t.co/MrTxQlnBeM pic.twitter.com/DiboM134yZ“
L'enginyer ha calculat que les causes exactes de l'accident trigaran a saber-se "gairebé un any". "Al final se sabrà la veritat", ha vaticinat, a la vegada que ha assenyalat que els materials recopilats i les caixes negres dels trens donaran tota la informació necessària per esbrinar-ho.
El transport ferroviari, un dels més segurs
Ambdós experts també han aprofitat el programa per llançar un missatge de confiança a viatjar amb tren i que són molt pocs els accidents que es produeixen. "El transport ferroviari és completament segur i la gent hi ha de seguir confiant", ha insistit Joan Salmerón, qui ha demanat que no s'especuli amb hipòtesis sobre l'accident d'Adamuz i es deixi treballar als tècnics.
“☕ @JoanCSalmeron, director de @terminuscet, demana no especular amb l'accident d'Adamuz— Cafè d'idees (@cafedidees_rtve) January 20, 2026
🗣️ "El transport ferroviari és completament segur i la gent hi ha de seguir confiant. Necessitem respostes i les tindrem, però deixem treballar els tècnics"
📲 https://t.co/MrTxQlnBeM pic.twitter.com/JIj4nqqKe9“
En aquesta mateixa línia, Manel Villafante ha destacat que "Espanya és pioner al món" en l'alta velocitat i que "tot el sistema de línia està monitoritzat". "Qualsevol incidència en 5 quilòmetres permet aturar un tren amb garanties pels passatgers. Amb 20 segons, no", ha remarcat, fent èmfasi amb la fatalitat que el descarrilament es produís amb molt poc marge de temps perquè frenés el tren Alvia.