Emma Vilarasau, actriu: "No ho he dit mai, perÃ² em peso cada dia"

L'actriu Emma Vilarasau parla sobre el seu complexe amb el fÃ­sic
L'actriu Emma Vilarasau al programa 'Pla seqÃ¼Ã¨ncia'
Berta Codina Belmar

La mala relació amb el seu cos ha acompanyat Emma Vilarasau al llarg de tota la seva vida. L’actriu explica, en una entrevista a Pla seqüència, que encara es “mata de gana” i que mai ha estat capaç de desfer-se completament de la imatge de “dona grassa”. Per primer cop públicament, reconeix que avui en dia encara es controla: “No ho he dit mai, però em peso cada dia”.

A la protagonista de La Casa en Flames, els complexes li van arribar de molt jove. Durant l’adolescència no s’agradava gens, i accepta que fins i tot es va fer hippie per poder tapar-se el cos. Vilarasau somiava en poder fer-se gran i que la imatge personal deixés d’importar-li, en poder ser una “velleta rodoneta”. Tanmateix, encara avui dia està pendent de la seva imatge.

L'actriu Emma Vilarasau amb Jordi Basté

Salvar-se a través del teatre

Però, malgrat la relació amb el seu cos, sempre hi ha hagut una cosa que ha ajudat a Emma Vilarasau reconciliar-se amb sí mateixa: el teatre. Apuntar-se al Teatre de la Unió, a un grup amateur a Sant Cugat, la va “salvar durant aquesta adolescència difícil”. Tot i que també és un referent en cine i televisió per pel·lícules com la mateixa La Casa en Flames, dirigida per Dani de la Orden, o Els Sense Nom, l’òpera prima de Jaume Balagueró, on sempre s’ha sentit més còmoda és al teatre.

Apuntar-me a teatre em salvava d’una adolescència molt difícil

Els seus primers passos van ser a l’obra Món, Dimoni i Carn, al Teatre Lliure. Una obra dirigida, precisament, per Carme Portaceli, actual directora del Teatre Nacional de Catalunya, la primera dona a assumir el càrrec i la primera persona a donar confiança a Vilarasau. Més de 40 anys després d’aquesta obra i dels seus estudis a l’Institut del Teatre, hi ha un teatre que porta el seu nom: l’Auditori Emma Vilarasau, a Sant Cugat del Vallès.

També ha estat el teatre el que li ha brindat l’amor. Concretament, als assajos de L'hèroe, on va conèixer Jordi Bosch, també actor i la seva parella des de fa 35 anys. Els dos fills de la parella, casualitat o no, també han optat per professions creatives: el gran és productor musical i el petit és actor, com els seus pares.

Fer-se gran davant d’un focus

Ara, amb 66 anys i una exitosa carrera com a actriu a la motxilla, Emma Vilarasau reconeix que els complexes encara li pesen i que sent la pressió per “estar estupenda als 70”. Destaca, també, que l’edat, en cine i televisió, molt sovint marca: “No s’entén que els homes i les dones tenen moltes coses a dir”. Actualment, prepara un paper on no fa de “mare, ni d’àvia ni de dona de ningú, sinó de professional”, cosa que la satisfà com a actriu.

No s’entén que els homes i les dones de la meva edat tenen moltes coses a dir

Avui en dia, a Emma Vilarasau li queden molts personatges per interpretar. No para d’acceptar projectes i afirma que té feina, almenys, fins a principis de l’any 2029. Tot i ser una de les grans dames del teatre català, diu que per dins encara se sent molt jove i que li queda “molt per a ser una de les grans”.

