Els millors sistemes de reg quan hi ha poca aigua
- Descobreix els avantatges del reg per degoteig i per porositat
Quan els romans, que eren eminentment pràctics, van clavar les seves àguiles a la península Ibèrica van començar a treballar per fer arribar l’aigua a com més llocs, millor. Van construir séquies i canals, i aixecar aqüeductes, alguns dels quals encara són en peus. I no només per poblar les seves ciutats i abastir les termes, sinó també per millorar l’agricultura. Després van venir els àrabs, experts a fer vergers al desert. Ells van implementar nous recursos que encara ara són vigents: sínies, aljubs... tot això forma part encara del nostre dia a dia.
Segurament, tothom qui avui dia té un hort o un jardí s’ha plantejat com tenir-lo regat quan no s’hi pot estar. També com fer arribar aigua a aquell racó o a aquelles plantes que queden fora de l’abast del rec o de la mànega i, de passada, estalviar-se carregar la regadora plena d’una banda a l’altra.
Miguel Muñoz, creador de contingut al canal de Youtube Fanmascotas, té un petit hort en un poble de la muntanya de Guadalajara. Com que queda sol bona part de l’any, ha hagut d’aplicar-hi diferents trucs de reg que ha explicat al programa Va de Verd .
Reg per degoteig
El degoteig el mateix sistema amb què als hospitals se subministren les medicacions, només que en Miguel l’ha fet reciclant ampolles de plàstic. Es pot fer tant suspenent l’ampolla damunt la planta a regar com també mig enterrant-la a prop de les arrels. A més, quan s’enterra l’ampolla, si la part que sobresurt es cobreix amb teules, s’evitarà l’evaporació i el sistema funcionarà més temps.
Reg per porositat
Hi ha diferents sistemes de reg per porositat. D’una banda, els que aprofiten gerres d’argila (olles de reg) que un cop plenes, deixen anar l’aigua a través dels seus porus. Un altre sistema que en Miguel fa servir és a través de cordills de cotó, que, en contacte amb l’aigua, queden xops i van deixant anar l’aigua a poc a poc damunt la terra que envolta la planta sense mai fer basses. El creador de contingut ha perfeccionat aquest sistema amb vàlvules, de manera que encara pot controlar més la quantitat d’aigua que lliura.
En qualsevol cas, són moltes les possibilitats de fer arribar aigua de manera constant a les nostres plantes als llocs més inversemblants. Només cal una mica d'imaginació, sentit pràctic i ser manetes. Elles ho agrairan creixent més i millor, florint i donant fruits si és el cas.